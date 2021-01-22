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Medidas restritivas

"Sem vida, não há economia", diz Doria sobre aumento de restrição em SP

O estado entrou na fase vermelha todos os dias nas próximas duas semanas. O governo paulista também anunciou a reabertura de hospital de campanha na capital.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 15:00

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:00

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), defendeu, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes nesta sexta-feira (22), o endurecimento das medidas restritivas no Estado anunciadas para as próximas duas semanas, e pediu compreensão dos empresários.
Ressaltando que o aumento no número de casos, internações e óbito no Estado é "extremamente preocupante", o governador disse respeitar as opiniões de micro pequenos e médios empresários, dizendo compreender "preocupações" e "ponderações" do setor, mas pediu a compreensão de que "sem vida, não há economia".
De acordo com o governador, "São Paulo não faz governo populista, governo condescendente, que cede a pressões e abandona o cidadão e abandona as pessoas que precisam deste apoio para continuarem vivas" concluiu.
Donos de bares e restaurantes e funcionários desses estabelecimentos protestaram nesta sexta pela manhã na frente do Palácio do Governo contra as medidas restritivas, que atingem basicamente o setor de gastronomia.
A mobilização foi organizada por chefs da Capital.

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