"Sem vida, não há economia", diz Doria sobre aumento de restrição em SP

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo

governador de São Paulo, João Doria (PSDB), defendeu, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes nesta sexta-feira (22), o endurecimento das medidas restritivas no Estado anunciadas para as próximas duas semanas, e pediu compreensão dos empresários.

Ressaltando que o aumento no número de casos, internações e óbito no Estado é "extremamente preocupante", o governador disse respeitar as opiniões de micro pequenos e médios empresários, dizendo compreender "preocupações" e "ponderações" do setor, mas pediu a compreensão de que "sem vida, não há economia".

De acordo com o governador, "São Paulo não faz governo populista, governo condescendente, que cede a pressões e abandona o cidadão e abandona as pessoas que precisam deste apoio para continuarem vivas" concluiu.

Donos de bares e restaurantes e funcionários desses estabelecimentos protestaram nesta sexta pela manhã na frente do Palácio do Governo contra as medidas restritivas, que atingem basicamente o setor de gastronomia.