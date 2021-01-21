Estado de São Paulo já vacinou 50 mil pessoas contra a Covid-19

Vacinação contra covid-19 aos profissionais da saúde do Hospital das Clínicas, no Centro de Convenções Rebouças Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O estado de São Paulo ultrapassou a merca de 50 mil vacinados contra o coronavírus na noite desta quinta-feira (21), quinto dia de vacinação, segundo dados do Vacinômetro, ferramenta do governo João Doria (PSDB) que faz a contagem em tempo real do número de vacinados. A marca de 50 mil vacinados foi alcançada por volta de 18h25.

De acordo com a plataforma, às 18h30 já eram 50.557 imunizados nas cidades que já começaram a vacinação em São Paulo.

Nesta primeira fase da campanha estão sendo vacinados profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de combate à Covid-19 e indígenas. Os idosos com mais de 75 anos devem começar a ser vacinados a partir de 23 de março, segundo a Prefeitura de São Paulo.

Na tarde de quarta (20), o governador disse que a vacinação batia recorde com um profissional de saúde vacinado a cada três minutos no estado. "É um número muito superior a qualquer outro programa de vacinação já feito no estado de São Paulo nas últimas décadas", disse.

O número de vacinados pode ser acompanhado em tempo real pela plataforma Vacinômetro no site www.saopaulo.sp.gov.br. As informações sobre os imunizados são fornecidas na página Vacivida, plataforma digital que faz acompanhamento digital individualizado e em tempo real do registro das pessoas vacinadas.

O sistema Vacivida foi desenvolvido pela Prodesp (empresa de tecnologia do governo de São Paulo) e produz informações de doses aplicadas e a cobertura vacinal atualizada dos 645 municípios paulistas. Segundo o governo do estado, o sistema também está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e pode abastecer a base de dados do Ministério da Saúde.

Além dos relatórios, uma plataforma vai disponibilizar ainda o pré-cadastro para que as pessoas participem da campanha de imunização contra o coronavírus em São Paulo . O sistema fará o registro digital da vacinação e enviar um lembrete para uma pessoa avisando sobre a aplicação das segunda dose. Ele também vai notificar a Vigilância Epidemiológica sobre possíveis eventos adversos individuais.