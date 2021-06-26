Sem máscara e com aglomeração, Bolsonaro participa de motociata em SC

O presidente Jair Bolsonaro participa de motociata com apoiadores, na cidade de Chapecó, neste sábado (26) Crédito: Douglas Abreu/iShoot/Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro novamente promoveu aglomeração durante motociata na manhã deste sábado (26) em Chapecó, no oeste de Santa Catarina . Ele não utilizava máscara de proteção contra o novo coronavírus.

Chapecó tem 96% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. O prefeito João Rodrigues (PSD) é alinhado ao presidente e defensor do chamado tratamento precoce, ineficaz contra a doença.

A motociata começou por volta das 9h e reuniu centenas de apoiadores. O grupo percorreu ruas do centro de Chapecó e seguiu até Xanxerê, cidade a cerca de 40 km.

Bolsonaro chegou ao ponto de concentração por volta das 8h30, no distrito industrial de Chapecó, onde, sem máscara, cumprimentou apoiadores. O presidente foi a cavalo ao ponto de partida da motociata.

O local, no distrito industrial da cidade, teve o acesso fechado pela segurança da Presidência e trabalhadores das indústrias da região precisaram usar um desvio pra cumprir o expediente.

Ao fim da manhã deste sábado, de volta a Chapecó, Bolsonaro participará de um evento com evangélicos. O encontro foi organizado pelo Conselho de Pastores Evangélicos de Chapecó.

Pesquisa Datafolha indicou que Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário em 2022, estão empatados na preferência do grupo. Lula tem se reaproximado do segmento visando a corrida eleitoral.

Bolsonaro já participou de motociatas em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Na última, na capital paulista, no dia 12 de junho, o Presidente foi multado por seu desafeto, o governador João Doria (PSDB), por não ter utilizado máscara durante o evento. O valor da autuação foi de R$ 552,71.

Na ocasião, o governo paulista estimou que o ato teria contado com a presença de 12 mil motos, número bastante inferior ao alegado por alguns bolsonaristas nas redes sociais, de 1,3 milhão de veículos.

Bolsonaro chegou a Chapecó na tarde de sexta-feira (25) e, à noite, participou de um evento com empresários em um auditório lotado.

No evento, Bolsonaro afirmou que a CPI da Covid está inventando um caso de corrupção no governo, em referência às acusações de irregularidades na compra da Covaxin.

"Estão inventando agora na CPI uma corrupção virtual. Uma vacina que não foi comprada, não chegou uma ampola aqui, não foi gasto um real. E o governo está envolvido em corrupção. É o desespero. Por Deus que está no céu, me policio o tempo todo. Só Deus me tira daqui. Tapetão por tapetão sou mais o meu", disse.