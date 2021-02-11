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Sem carnaval, economia do Rio poderá perder cerca de R$ 5,5 bi, diz FGV

Para o estudo, os pesquisadores do Ibre/FGV usaram dados de uma pesquisa realizada pela FGV para o Ministério do Turismo, sobre o fluxo e os gastos de turistas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 fev 2021 às 18:07

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:07

Desfile da Imperatriz Leopoldinense no Grupo Especial do Rio de Janeiro, em 2013
Desfile da Imperatriz Leopoldinense no Grupo Especial do Rio de Janeiro, em 2013 Crédito: Agência Brasil/ Alexandre Macieira
A economia do Rio poderá perder cerca de R$ 5,5 bilhões com o cancelamento dos festejos do carnaval, medida adotada para tentar conter a pandemia de Covid-19. O valor representa 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) da capital fluminense, conforme estudo dos pesquisadores Claudio Considera e Juliana Trece, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
Não fosse o cancelamento dos festejos, a economia do Rio movimentaria R$ 4,4 bilhões decorrentes de gastos dos turistas brasileiros - com uma permanência média de 6,6 dias, e gastando em média R$ 280,32 por dia -, e estrangeiros - estadia média de 7,7 dias, com gasto médio de R$ 334,01 por dia.
Mais R$ 1 bilhão deixará de ser movimentado por gastos de moradores tanto da capital quanto da região metropolitana.
"É importante ressaltar que para a festa acontecer no início do ano há milhares de profissionais trabalhando o ano inteiro, que se viram sem qualquer renda em 2020 quando tudo parou. Ou seja, o evento faz a economia rodar, gerando emprego e renda", disse Considera, pesquisador associado do FGV Ibre, em nota.
Para o estudo, os pesquisadores do Ibre/FGV usaram dados de uma pesquisa realizada pela FGV para o Ministério do Turismo, sobre o fluxo e os gastos de turistas, estrangeiros e brasileiros, para o Rio durante carnavais passados.

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