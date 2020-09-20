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Belo Horizonte

Segurança reage a agressão e esfaqueia cliente que se recusou a usar máscara

O segurança afirmou à polícia que tentou orientar o cliente que não seria possível entrar na loja sem a proteção no rosto. O cliente, ainda segundo o segurança, em resposta disse que conhecia 'a quebrada toda'

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 18:03
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus
Crédito: Mika Baumeister/ Unsplash
Um segurança da loja Americanas Express na Regional Barreiro, em Belo Horizonte, esfaqueou na noite de sexta-feira, 18, um cliente que se recusou a usar máscara para entrar na loja. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o cliente, Aldair Oliveira de Souza, de 24 anos, levou oito facadas no abdômen, costas e braços e está internado no Hospital de Pronto Socorro João XXIII.
O segurança, Matheus Rodolfo Luis da Silva, de 26 anos, afirmou à polícia que tentou orientar o cliente que não seria possível entrar na loja sem a proteção no rosto, por causa da pandemia do novo coronavírus. O cliente, ainda segundo o segurança, em resposta disse que conhecia "a quebrada toda".
Neste momento, Aldair Oliveira teria pegado uma garrafa de álcool e tentado atirar contra o segurança, além te ter lhe acertado um chute. Os dois começaram a brigar e o funcionário da loja usou uma faca que utilizava para cortar caixas de papelão, conforme relatou à polícia, para os golpes.
O cliente foi encontrado pelos PMs deitado dentro da loja e sangrando. O homem teria ido ao local comprar água oxigenada. A loja é equipada com câmeras de segurança. As imagens serão enviadas à Polícia Civil. O funcionário da empresa também foi encaminhado para a unidade de saúde, mas com ferimentos leves. Por meio de nota, a Americanas lamentou o ocorrido e disse que está "acompanhando as investigações para tomar as medidas cabíveis".
Confira a íntegra da nota da Americanas:
Americanas lamenta o ocorrido e repudia qualquer forma de violência. Após apuração interna, a Companhia constatou que Aldair Oliveira de Souza, que já conhecido por furtos e ameaças anteriores, entrou na loja sem máscara e, ao ser chamado atenção, discordou e atacou o associado da Americanas com um chute. O associado reagiu, gerando uma briga fora da loja. A Companhia orienta e treina seus funcionários a não adotarem uma postura agressiva sob qualquer circunstância, mesmo que reagindo a uma agressão anterior, mas chamar a polícia imediatamente. Americanas segue acompanhando as investigações policiais para tomar as medidas cabíveis.

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