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Violência

Segurança morto em tiroteio em shopping de luxo no Rio tinha 4 filhos

Polícia ainda busca criminosos que invadiram joalheria no Village Mall, na noite de sábado (25)

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 07:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2022 às 07:51
O segurança morto durante um assalto a uma joalheria no Village Mall, shopping de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi identificado como Jorge Luiz Antunes, 49. Ele era morador de Nova Iguaçu, a 38 km da capital, e deixou quatro filhos. Na tarde deste domingo (26), o corpo ainda estava no IML (Instituto Médico Legal).
Homem armado durante tiroteio no Village Mall, no Rio, na noite de sábado (25).
Homem armado durante tiroteio no Village Mall, no Rio, na noite de sábado (25). Crédito: Reprodução
Em nota Village Mall lamentou a morte de Antunes, a quem chamou de colaborador, afirmou que se solidariza com o momento difícil da família. O estabelecimento diz que está prestando apoio aos parentes.
Procurada pela reportagem, a administração do shopping não soube informar se a vítima fazia parte do quadro regular de seguranças do local e o tipo de contrato. Segundo a assessoria de comunicação do Village Mall, a administração está colaborando com as autoridades e "espera que a polícia resolva esse triste acontecimento".
Polícia Civil ainda busca os assaltantes que invadiram a joalheria Sara. A loja não informou os valores das peças roubadas. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, as investigações estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos no crime.
Após o tiroteio, a área comercial e gastronômica do shopping abriu normalmente neste domingo. Lojas e restaurantes tiveram que fechar as portas no início da noite de sábado após a intensa troca de tiros. Nas redes sociais, pessoas relataram que houve pânico e correria.
Em uma das imagens, é possível ver o momento em que os criminosos tentam fugir pelos corredores do shopping. Uma mulher foi feita de refém por um dos assaltantes. De acordo com relatos na internet, os clientes e funcionários se assustaram com o barulho de mais de trinta disparos e houve correria enquanto tentavam se esconder dentro das lojas.
Polícia Militar diz que 12 assaltantes participaram da ação. Equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para checar a ocorrência. Chegando ao local, os policiais encontraram um segurança atingido e aparentemente já morto, segundo a corporação. O shopping foi fechado após o tiroteio, no início da noite de sábado, e a área foi isolada para perícia. A joalheria Sara, onde ocorreu, declarou que irá colaborar com a investigação.

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