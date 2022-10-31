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Eleições 2022

'Se houver contestação dentro da regras eleitorais, elas serão analisadas', diz Moraes

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, disse neste domingo (30) que a corte vai analisar eventuais contestações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 22:35

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 22:35

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes Crédito: Antonio Augusto / TSE
O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, disse neste domingo (30) que a corte vai analisar eventuais contestações ao resultado do pleito caso elas sejam apresentadas dentro das "regras eleitorais".
"Se houver contestação dentro das regras eleitorais, elas serão analisadas normalmente", disse Moraes.
O presidente do TSE disse não acreditar que haja algum "problema" sobre o resultado do pleito. E defendeu que seja alterada a legislação sobre fake news para ampliar a cobranças às redes sociais.

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Com 99,97% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 50,90% dos votos válidos, ante 49,10% de Jair Bolsonaro (PL).
"Não vislumbramos nenhum risco real de contestação", disse. "O resultado foi proclamado, foi aceito e aqueles que foram eleitos serão diplomados e tomarão posse."
"Compete muito mais aos vencedores unir o país. Aqueles que foram eleitos governarão para todos", declarou.
Moraes defendeu que, após as eleições, o Congresso e a Justiça voltem a debater meios mais eficazes para combater fake news nas redes sociais. Segundo ele, apesar de o TSE ter equiparado as plataformas de mídias sociais a meios de comunicação, isso precisa ser expandido para outros fins além dos eleitorais.
"Passadas as eleições, não tenho dúvida de que agora é o melhor momento [para essa discussão]", disse. "Precisamos de instrumentos mais eficazes para que se evite a proliferação de fake news", completou

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