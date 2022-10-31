'Se houver contestação dentro da regras eleitorais, elas serão analisadas', diz Moraes

Alexandre de Moraes Crédito: Antonio Augusto / TSE

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, disse neste domingo (30) que a corte vai analisar eventuais contestações ao resultado do pleito caso elas sejam apresentadas dentro das "regras eleitorais".

"Se houver contestação dentro das regras eleitorais, elas serão analisadas normalmente", disse Moraes.

O presidente do TSE disse não acreditar que haja algum "problema" sobre o resultado do pleito. E defendeu que seja alterada a legislação sobre fake news para ampliar a cobranças às redes sociais.

"Não vislumbramos nenhum risco real de contestação", disse. "O resultado foi proclamado, foi aceito e aqueles que foram eleitos serão diplomados e tomarão posse."

"Compete muito mais aos vencedores unir o país. Aqueles que foram eleitos governarão para todos", declarou.

Moraes defendeu que, após as eleições, o Congresso e a Justiça voltem a debater meios mais eficazes para combater fake news nas redes sociais. Segundo ele, apesar de o TSE ter equiparado as plataformas de mídias sociais a meios de comunicação, isso precisa ser expandido para outros fins além dos eleitorais.