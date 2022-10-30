Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Estamos terminando eleições com tranquilidade, segurança e paz', afirma Moraes
Eleições 2022

'Estamos terminando eleições com tranquilidade, segurança e paz', afirma Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou na tarde deste domingo, 30, que a eleição está se encerrando em clima de "absoluta tranquilidade, segurança e paz".
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 out 2022 às 16:37

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 16:37

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou na tarde deste domingo, 30, que a eleição está se encerrando em clima de "absoluta tranquilidade, segurança e paz".
Alexandre de Moraes, presidente do TSE
Alexandre de Moraes, presidente do TSE Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
"Novamente, brasileiros e brasileiras mostraram que querem paz e tranquilidade. Cada um tem direito de votar em quem quiser, e obrigação de respeitar o voto do outro, e estamos demonstrando isso novamente no segundo turno", avaliou.
O ministro disse acreditar que, mesmo com as operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atrasaram o voto de eleitores, o comparecimento às urnas será maior devido à gratuidade no transporte público em várias cidades. "Em princípio, a abstenção deverá ser menor", afirmou.
Quanto aos resultados, Moraes evitou estimar um horário e disse que devem ser divulgados "até o final do dia".

Urnas substituídas

O TSE divulgou o quarto boletim informativo das eleições de 2022 e informou que 3.235 urnas foram substituídas até as 15h30 deste domingo, número que corresponde a 0,60% do total disponível. Até este mesmo horário, apenas uma seção no País precisou ter votação manual.
Ao todo, 472.075 urnas foram distribuídas nas seções eleitorais em todo o Brasil. O TSE também tem, à disposição, 64.918 urnas de contingência para casos de emergência e necessidade de trocas caso os equipamentos apresentem problemas, sem prejuízo aos votos já recebidos. Tradicionalmente, a taxa de urnas substituídas ao final da votação fica em torno de 1,4%.

Veja Também

Eleições 2022: acompanhe a votação do 2º turno no ES em tempo real

Nenhum eleitor foi impedido de votar por blitze da PRF, diz Moraes

Moraes diz que operações da PRF não impediram votação e descarta estender horário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados