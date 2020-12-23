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Sistema eleitoral

'Se a gente não tiver voto impresso, pode esquecer eleição de 22', diz Bolsonaro

Presidente conversou com grupo de apoiadores em São Francisco do Sul (SC), onde passa férias. Sem provas, ele voltou a questionar sistema eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 22:59

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 22:59

Presidente Jair Bolsonaro no Maranhão
Presidente Jair Bolsonaro questionou o sistema eleitoral Crédito: Alan Santos/ PR
Em férias em São Francisco do Sul (SC), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta terça-feira (22) para seus apoiadores esquecerem a eleição presidencial de 2022 caso o Congresso Nacional não aprove a lei que institua o voto impresso.
O presidente passou cerca de 25 minutos cumprimentando apoiadores, quando um deles questionou: "falta muito para chegar 2022, para apertar [o botão da urna eletrônica] de novo, presidente"?
Poucos segundos após a pergunta, Bolsonaro respondeu: "Se a gente não tiver voto impresso, pode esquecer a eleição".
O presidente tem defendido nas últimas semanas a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição para instituir a obrigatoriedade do voto impresso.
Em março deste ano, sem apresentar provas, o presidente afirmou que houve fraude eleitoral em 2018 e que foi eleito no primeiro turno. Na ocasião, ele afirmou que tinha provas da fraude, mas nunca as apresentou.
No dia 29 de novembro, quando votou no segundo turno das eleições municipais no Rio de Janeiro, Bolsonaro voltou a sugerir, sem provas, que o voto eletrônico no país não é confiável.
Nesta terça-feira, dia em que foi preso um de seus principais aliados, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), o presidente decidiu não falar com a imprensa.

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Ao ser abordado por jornalistas, perguntou qual seria o assunto a ser tratado, não respondeu a nenhuma pergunta e fez críticas à Rede Globo.

PASSEIOS

Na manhã desta terça, horas após a prisão de Crivella, o presidente fez um passeio de barco com o ministro Fábio Faria (Comunicações), com o secretário Jorge Seif (Pesca) e o apresentador Ratinho. Eles foram pescar.
Bolsonaro não usou máscara ao cumprimentar os seus apoiadores, que também não usavam o equipamento de proteção individual e se aglomeravam em torno do presidente.
Santa Catarina é um dos estados mais castigados pelo avanço da Covid-19. Ao todo, são 23.530 casos ativos da doença.

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