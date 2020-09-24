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Alvo de críticas

Saúde recua em trechos de portaria sobre aborto, mas mantém aviso a polícia

A medida vinha sendo alvo de críticas de especialistas em entidades na área de saúde, que viam na norma uma forma de intimidar mulheres que buscam o procedimento

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 10:52
ministério da saúde
Ministério da Saúde decide alterar a portaria que trazia regras para atendimento a mulheres que buscam aborto Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
Às vésperas de ver o tema ser julgado no Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério da Saúde decidiu alterar a portaria que trazia regras para atendimento a mulheres que buscam aborto nos casos previstos em lei.
A medida vinha sendo alvo de críticas de especialistas em entidades na área de saúde, que viam na norma, publicada no fim de agosto, uma forma de intimidar mulheres que buscam o procedimento.
O novo texto foi publicado nesta quinta-feira (24). Na prática, a pasta recuou em pontos previstos em norma anterior, como a exigência de que médicos informassem à gestante a possibilidade de ver o feto em ultrassonografia, por exemplo.
Por outro lado, manteve pontos polêmicos, como a necessidade de que médicos informem a polícia caso atendam mulheres que buscam interromper a gestação em casos de estupro -um dos pontos centrais da norma anterior.

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Embora tenha retirado a menção explicita de obrigatoriedade, a nova portaria ainda diz que o médico e profissionais de saúde "que acolherem a paciente dos casos em que houver indícios ou confirmação do crime de estupro "devem comunicar o fato à autoridade policial ou responsável".
Também devem "preservar possíveis evidências materiais do crime de estupro a serem entregues imediatamente à autoridade policial ou aos peritos oficiais, tais como fragmentos de embrião ou feto com vistas à realização de confrontos genéticos que poderão levar à identificação do respectivo autor do crime".
Para isso, cita a lei 13.718, de 2018, que "torna pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável".
Para Debora Diniz, do Instituto Anis Bioética, que atua em defesa dos direitos das mulheres, a medida representa "uma chacota com a Corte pelo jogo de palavras". "O dever do médico de comunicar a polícia ficou ainda pior: agora há referência legal para intimidar os médicos", afirmou, por meio das redes sociais.

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Há ainda outras mudanças na norma.
Uma delas ocorreu em termo de consentimento previsto para ser assinado pelas gestantes que buscarem o procedimento.
Embora já fosse obrigatório em anos anteriores, o termo havia sido alterado pela norma publicada em agosto com uma lista de possíveis complicações decorrentes do aborto sem que houvesse contexto específico -medida apontada por especialistas como uma forma de intimidar as mulheres.
Agora, a menção às complicações foi alterada com trechos de publicações onde essas informações podem ser encontradas.
Atualmente, o aborto é permitido no Brasil em três casos: gravidez decorrente de estupro, casos de risco à vida da mulher e fetos anencéfalos.

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