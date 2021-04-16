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Enquanto durar o cenário

Saúde recomenda que mulheres adiem gravidez durante pico da pandemia

Segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério, "a visão clínica de especialistas mostra que a variante nova tem ação mais agressiva nas grávidas"

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 14:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2021 às 14:13
Gravidez
A recomendação acontece após repercussões sobre a nova variante do vírus Crédito: Pixabay
O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Câmara Medeiros, afirmou nesta sexta-feira, 16, que a pasta recomenda às mulheres que, se possível, adiem a gravidez enquanto durar pico da pandemia da Covid-19. Mais cedo, o secretário havia afirmado que há uma pressão dos médicos ginecologistas obstetras para que todas as grávidas sejam incluídas no plano de vacinação contra a Covid-19 e não apenas as que apresentam comorbidades.
Segundo o secretário, apesar da falta de estudos, "a visão clínica de especialistas mostra que a variante nova tem ação mais agressiva nas grávidas".
"Neste momento do pico epidêmico, pela situação que está acontecendo em alguns locais, deve ser avaliado - como aconteceu com o zika vírus em 2016 -, caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento com uma gravidez mais tranquila", disse Medeiros. "É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42 ou 43 anos, mas para uma mulher jovem, que pode escolher o seu momento de engravidar, o mais indicado agora é esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma", completou.

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