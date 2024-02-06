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Em falta no país

Saúde faz compra internacional de emergência de vacina contra catapora

Estados relatam desabastecimento da vacina depois de Anvisa determinar suspensão da produção em 2023

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 09:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2024 às 09:52
SÃO PAULO - O Ministério da Saúde iniciou uma compra internacional emergencial da vacina contra varicela, que previne a catapora, por conta do desabastecimento de doses no país. A pasta aguarda a entrega das doses.
Em março de 2023, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão do imunizante devido a uma mudança do método de produção. Em julho, o órgão voltou a liberar a distribuição, mas, segundo a Saúde, a interrupção impactou o cronograma de entrega.
Vacina Catapora
Vacina contra a catapora Crédito: Luiz Pedro Gonçalves
São Paulo tem recebido menos da metade das doses que necessita por mês, conforme a Secretaria estadual de Saúde. O Estado necessita de cerca de 270 mil doses mensais, mas recebeu cerca de 30 mil doses em outubro de 2023 e outras 50 mil em dezembro.
Em janeiro, o governo do Acre informou que recebeu 1.600 doses do imunizante, apesar de necessitar de 4 mil a 5 mil doses mensais. A vacinação contra a catapora teve que ser interrompida no Estado pela falta de estoque. Na programação para fevereiro, a área técnica federal e a secretaria estadual chegaram a um consenso para a distribuição de 1.000 doses.
Bahia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul também relataram desabastecimento da vacina.

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O Ministério da Saúde afirma que o laboratório fornecedor voltou a fornecer os imunizantes gradativamente. No mês de janeiro, a pasta recebeu uma entrega de 559.400 doses, que distribuiu entre os Estados. Ainda não há previsão de quando a entrega será normalizada.
A vacina contra a catapora é grátis e pode ser recebida em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais)/UBS Integradas.

A doença

A catapora é uma infecção viral febril aguda, altamente contagiosa, caracterizada pelo surgimento de bolhas na pele. Ela se manifesta com maior frequência em crianças e com incidência no fim do inverno e início da primavera.
Altamente contagiosa, a doença é transmitida de pessoa a pessoa, pelo contato direto, com secreções respiratórias e com as lesões de pele, que costumam coçar bastante.

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Os sintomas da catapora, em geral, começam no décimo dia após o contágio. Os principais sinais e sintomas da doença, além das manchas vermelhas e bolhas no corpo, são mal-estar, cansaço, dor de cabeça, perda de apetite, febre baixa.
Em crianças, a doença tem característica benigna e é controlada pelo próprio organismo. Mas em adolescentes e adultos, em geral, o quadro clínico pode ser mais grave.

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