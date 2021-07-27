Saúde diz ter enviado 100% de doses para trabalhadores da educação Crédito: Márcia Leal/PMCI

O Ministério da Saúde disse nesta terça-feira (27) ter enviado a estados e municípios todas as doses necessárias para a imunização, na primeira fase, contra a covid-19 para trabalhadores da educação básica e superior.

De acordo com a pasta, até o momento foram vacinados com ao menos uma dose 3,2 milhões de trabalhadores, entre professores e outros profissionais, e 513 mil completaram o esquema de imunização.

Entre os profissionais da educação superior, mais de 340 mil já tomaram uma dose e mais de 30 mil estão imunizados com as duas doses ou dose única, informou o ministério. Os dados estão na plataforma LocalizaSUS.