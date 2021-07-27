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Vacina para educação

Saúde diz ter enviado 100% de doses para trabalhadores da educação

De acordo com a pasta, até o momento foram vacinados com ao menos uma dose 3,2 milhões de trabalhadores. Entre os profissionais da educação superior, mais de 340 mil já tomaram uma dose

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 11:10

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jul 2021 às 11:10
Atualmente, a campanha contempla professores e auxiliares que atuam em sala de aula: nas creches, com crianças de 0 a 3 anos de idade; na pré-escola; no ensino fundamental I e II; no ensino médio e técnico
Saúde diz ter enviado 100% de doses para trabalhadores da educação Crédito: Márcia Leal/PMCI
O Ministério da Saúde disse nesta terça-feira (27) ter enviado a estados e municípios todas as doses necessárias para a imunização, na primeira fase, contra a covid-19 para trabalhadores da educação básica e superior.
De acordo com a pasta, até o momento foram vacinados com ao menos uma dose 3,2 milhões de trabalhadores, entre professores e outros profissionais, e 513 mil completaram o esquema de imunização.
Entre os profissionais da educação superior, mais de 340 mil já tomaram uma dose e mais de 30 mil estão imunizados com as duas doses ou dose única, informou o ministério. Os dados estão na plataforma LocalizaSUS.
Trabalhadores da educação estão entre os grupos prioritários desde o início do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, mas o governo anunciou em maio um esforço para antecipar a imunização desse grupo, com o objetivo do retorno as aulas presenciais.

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