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Imunização contra Covid

Ministério da Saúde distribui mais 10 milhões de vacinas para todo o país

De acordo com a pasta da Saúde, serão distribuídas 4,8 milhões de doses da AstraZeneca, 3,3 milhões da Coronavac e 2,1 milhões da Pfizer

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:47

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 jul 2021 às 18:47
Estudos indicam impacto da vacinação na diminuição da transmissão do vírus
Desde o início da vacinação, foram distribuídas 174 milhões de doses para todo o país, por meio do Programa Nacional de Imunização. Crédito: Govsp
O Ministério da Saúde informou há pouco que vai distribuir mais 10,2 milhões de vacinas contra a covid-19 aos estados. As remessas começarão a chegar a partir de hoje (26). A entrega de todos os lotes deve ser finalizada na quarta-feira (28).
De acordo com a pasta, serão distribuídas 4,8 milhões de doses da AstraZeneca, 3,3 milhões da Coronavac e 2,1 milhões da Pfizer.
Desde o início da vacinação, foram distribuídas 174 milhões de doses para todo o país, por meio do Programa Nacional de Imunização. Mais de 131 milhões de doses foram aplicadas (D1 - 94.5 milhões e D2 - 37 milhões).

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