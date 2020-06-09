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Pandemia de coronavírus

Saúde de SP não corre mais risco de colapsar, diz secretário de Covas

Aparecido leva em conta a diminuição da ocupação da UTI na rede pública e também a quantidade de pedidos de internação no setor intensivo

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 16:53
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas durante entrevista coletiva
O prefeito de São Paulo Bruno Covas Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress
 O secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, afirma que o sistema de saúde da capital já não corre mais o risco de colapsar devido à pandemia de coronavírus.
Responsável pela política contra o coronavírus na gestão Bruno Covas (PSDB), Aparecido leva em conta a diminuição da ocupação da UTI na rede pública e também a quantidade de pedidos de internação no setor intensivo.
"São duas coisas. Esse período todo, mesmo no momento que teve maior pressão, final de abril e maio, a gente conseguiu suportar pressão e tratar todo mundo", disse. "Agora, a gente tem uma combinação, que é o aumento do número dos leitos de UTI, com chegada de respiradores, e há dez dias quedas contínuas na solicitação de UTI e nas internações."
De acordo com Aparecido, o número de pedidos de internação na UTI na segunda (8) foi de 39. Esse número já chegou a 80, no final de abril, período considerado mais crítico pela gestão.
O secretário afirma que o índice de ocupação da UTI também vem caindo. A taxa já chegou a 94% e agora está em 63% --são, no total, 1320 vagas.

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As solicitações de internação, diz ele, vêm caindo sistematicamente. "Vem reduzindo há dez dias. Solicitação e internação é muito sensível, porque é o que vem da ponta, da periferia, vem da UPA, vem da AMA, pessoal faz a solicitação, na periferia", diz.
O secretário sustenta que a atual situação deve garantir a estrutura mesmo que a flexibilização possa aumentar o nível de internação. No entanto, segundo ele, os riscos devem ser analisados diariamente.
Embora as mortes venham aumentando, a gestão afirma que houve diminuição na velocidade do crescimento. "A gente tem alguns critérios que mostram uma estabilização na cidade: solicitações de internações, internações, redução no número de casos confirmados, redução na velocidade de expansão, o que aponta para uma possível estabilização".
Nesta semana, comércios de rua e shoppings devem receber autorização para reabertura pela gestão Covas.

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