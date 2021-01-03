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Boletim do Ministério da Saúde

Saúde: Brasil registra 293 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 196.018

O país é o terceiro mais afetado pela doença quando são levados em conta os números de casos, ficando atrás dos EUA e da Índia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jan 2021 às 20:26

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 20:26

Coronavírus
Coronavírus:  293 mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas  Crédito: Pixabay
O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 293 mortes em decorrência do novo coronavírus, elevando o total de vidas perdidas a 196.018. No mesmo intervalo, foram 17.341 casos notificados, chegando a 7.733.746 infecções. Os dados são do Ministério da Saúde, divulgados neste domingo (3).
O país é o terceiro mais afetado pela Covid-19 quando são levados em conta os números de casos – fica atrás dos EUA (20.346.372) e da Índia (10.323.965).
O Brasil está em segundo lugar em número de mortes. Os EUA são os que mais vítimas têm: 349.246, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

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