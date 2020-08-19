São Paulo soma mais de 721 mil casos do novo coronavírus

Testagem do coronavírus em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil

Com 9.847 casos registrados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo chegou hoje (19) à marca de 721.377 confirmações de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas foram contabilizadas 276 mortes, totalizando agora 27.591 óbitos.

Há 5.285 pessoas internadas em todo o estado em unidades de terapia intensiva (UTI) em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 7.037 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 57,2% e, na Grande São Paulo, em 55,2%.