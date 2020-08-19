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Pandemia

São Paulo soma mais de 721 mil casos do novo coronavírus

O estado possuí 5.285 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 7.037 em enfermaria

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 15:28
Testagem do coronavírus m São Paulo
Testagem do coronavírus em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil
Com 9.847 casos registrados nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo chegou hoje (19) à marca de 721.377 confirmações de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia.
Nas últimas 24 horas foram contabilizadas 276 mortes, totalizando agora 27.591 óbitos.
Há 5.285 pessoas internadas em todo o estado em unidades de terapia intensiva (UTI) em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 7.037 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 57,2% e, na Grande São Paulo, em 55,2%.
Do total de casos diagnosticados no estado, 524.727 pessoas estão recuperadas, sendo 82.389 delas após internação.

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