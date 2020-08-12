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Pandemia

São Paulo registra 655 mil casos confirmados e 25.869 mortes pela Covid-19

Pelos números atualizados, o Estado registrou um aumento de 15.619 novos casos entre esta terça e quarta-feira (12), aumento de 2,44% em 24hs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 14:17

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 14:17

Testagem do coronavírus m São Paulo
Testagem do novo coronavírus em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil
O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que o Estado registrou, até o momento, 655 181 casos confirmados de contaminação pela covid-19 e 25.869 mortes pela doença. Pelos números atualizados, o Estado registrou um aumento de 15.619 novos casos entre ontem e hoje, aumento de 2,44% em 24h, e de 298 novos óbitos, crescimento de 1,17% em 24h.
Ontem (11), o governo havia registrado 420 novas mortes diárias, crescimento de 1,7% em um dia, maior aumento absoluto desde 23 de junho.
De acordo com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), o governo irá ampliar de quatro para 120 o número de municípios onde é feito o monitoramento de transmissão do novo coronavírus caso a caso.

INTERNAÇÃO 

Segundo Gorinchteyn, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 58,3% no Estado e de 57,1% na capital. Segundo boletim do governo estadual, a região de São José do Rio Preto é a que registra maior saturação dos leitos públicos com 79,2%.

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