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A partir de quarta

São Paulo deve ter feriadão de 6 dias para aumentar isolamento

A medida foi tomada devido ao fato de que os índices de isolamento social costumam sem maiores em feriados e finais de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 14:18

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 14:18

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O governador, João Doria (PSDB), e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciaram que serão votados projetos para antecipação de feriados, que podem criar um megaferiado de seis dias na cidade de São Paulo a partir de quarta-feira (20).
O anúncio foi feito durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, na zona oeste de São Paulo. As medidas ainda serão votadas pelo Legislativo, mas as ações propostas na pandemia têm sido aprovada com facilidade.
A medida foi tomada devido ao fato de que os índices de isolamento social costumam sem maiores em feriados e finais de semana. No sábado (16), a capital teve uma taxa de 52% e o estado, de 50%. No domingo, a capital atingiu 56% e o estado, 54%
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A Câmara Municipal de São Paulo votará nesta segunda a antecipação do Corpus Christi e Consciência Negra, para quarta e quinta (21). A sexta (22) será ponto facultativo.
Doria também mandará à Assembleia Legislativa projeto para antecipar o feriado de 9 de Julho para segunda-feira (25).
Com a aprovação dos projetos, o feriadão começaria na quarta e terminaria na segunda.
Doria iniciou a coletiva fazendo um discurso em que tenta desconstruir a tese de que a quarentena é o que afeta a economia. "Para vencer a crise, temos que vencer o coronavírus. O inimigo da economia não é quarentena, é a pandemia", disse.

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