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Está internado

São Paulo confirma 2º caso de coronavírus importado da Itália

O paciente esteve na Itália e foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein (SP)

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 19:03
Paciente com a doença confirmada está internado no Hospital Albert Einstein Crédito: Divulgação
Um segundo caso do novo coronavírus foi confirmado em São Paulo neste sábado (29), o segundo do país. O paciente esteve na Itália e foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein (SP).
O primeiro caso foi de um homem de 61 anos de São Paulo que também esteve na Itália, um dos países com mais casos.
Segundo nota da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, não há evidência de circulação do vírus no país. O Ministério da Saúde, em conjunto com a secretaria, está consolidando as informações e divulgará nota ainda neste sábado.

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Até sexta (28), haviam sido confirmados 182 casos de suspeita do novo coronavírus no país. A OMS (Organização Mundial da Saúde) elevou também nesta sexta para "muito alta" a avaliação de risco para o novo coronavírus a nível global. A mudança ocorre após aumento dos casos confirmados fora da China.
Até o momento, foram registrados cerca de 83 mil casos do covid-19 no mundo, com 2.800 mortes. A maioria dos casos ocorreu na China.
No resto do mundo, há cerca de 4.000 casos e 67 mortes, segundo a OMS. Os registros estão distribuídos em 49 países.

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