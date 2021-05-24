Santos Cruz: politização do Exército por Pazuello é "irresponsável"

O ex-ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-ministro da Secretaria de Governo general Santos Cruz comentou, no Twitter, sobre a participação do general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em ato político com o presidente Jair Bolsonaro , no Rio de Janeiro, neste domingo, dia 23.

"De soldado a general tem que ser as mesmas normas e valores. O presidente e um militar da ativa mergulharem o Exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição. Um mau exemplo, que não pode ser seguido. Péssimo para o Brasil", escreveu Santos Cruz.

DE SOLDADO A GENERAL TEM QUE SER AS MESMAS NORMAS E VALORES. O presidente e um militar da ativa mergulharem o Exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição. Um mau exemplo, que não pode ser seguido. PÉSSIMO PARA O BRASIL. — General Santos Cruz (@GenSantosCruz) May 24, 2021

A presença de Pazuello, uma general de divisão da ativa, em manifestação político-partidária sem que ele exerça cargo no governo que justifique sua ida ao local, causou constrangimento na cúpula do Exército e reações de políticos.