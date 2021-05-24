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Ex-ministro de governo

Santos Cruz: politização do Exército por Pazuello é "irresponsável"

General também criticou Bolsonaro. Para ele, presidente e ex-ministro da Saúde mergulharam o Exército na política

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 mai 2021 às 15:57
O ex-ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz
O ex-ministro da Secretaria de Governo, Alberto dos Santos Cruz Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ex-ministro da Secretaria de Governo general Santos Cruz comentou, no Twitter, sobre a participação do general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em ato político com o presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, neste domingo, dia 23.
"De soldado a general tem que ser as mesmas normas e valores. O presidente e um militar da ativa mergulharem o Exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição. Um mau exemplo, que não pode ser seguido. Péssimo para o Brasil", escreveu Santos Cruz.
Acompanhado por Pazuello, pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e mais uma dezena de apoiadores - todos sem máscaras e sobre um carro de som - o presidente Jair Bolsonaro discursou ontem para milhares de apoiadores no Aterro do Flamengo, no Rio.
A presença de Pazuello, uma general de divisão da ativa, em manifestação político-partidária sem que ele exerça cargo no governo que justifique sua ida ao local, causou constrangimento na cúpula do Exército e reações de políticos.
O comando da Força deve tratar do caso nesta segunda-feira. É que a legislação - o Estatuto dos Militares e o Regulamento Disciplinar - proíbem que militares da ativa participem desse tipo de ato ou se manifestem politicamente. Recentemente, a instituição apertou o cerco a oficiais que faziam posts políticos em redes sociais.

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