Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sacadas de prédio desabam em 'efeito dominó' em SC
Em Balneário Camboriú

Sacadas de prédio desabam em 'efeito dominó' em SC

Dano iniciou com colapso no sétimo andar, o que ocasionou a queda total de quatro sacadas; ninguém se feriu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2023 às 15:32

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 15:32

Cinco sacadas de um edifício residencial desabaram no fim da tarde desta quinta (12) em Balneário Camboriú (SC). O dano iniciou com o colapso no sétimo pavimento, ocasionando, sucessivamente, a queda total de quatro sacadas e a queda parcial da estrutura no terceiro pavimento. A Defesa Civil determinou o escoramento imediato das demais sacadas não afetadas no imóvel. Parte do prédio segue interditado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência teria iniciado devido a uma explosão, mas foi constatado que não houve nenhum indício de vazamento de gás GLP. Foi realizada a evacuação total do prédio para perícia. Ninguém se feriu na ocasião.
Sacadas de edifício desabam em Balneário Camboriú (SC)
Sacadas de edifício desabam em Balneário Camboriú (SC) Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
Conforme a Defesa Civil do município, após a verificação da área, não foi encontrado nenhum problema estrutural no edifício. Porém, os apartamentos que tiveram as sacadas comprometidas, hall de entrada e parte da via em frente ao condomínio foram interditados.
"Os demais apartamentos foram liberados e orientamos aos moradores que não usem as sacadas", afirmou Fabrício Melo, diretor da Defesa Civil do Município. Dos apartamentos interditados, alguns estavam vazios, um era usado para aluguel por temporada (devolvido nesta quinta), e os demais moradores foram para hotéis.
O órgão afirmou que o edifício estava com a inspeção predial em dia e que, na última vistoria, não foram apontados problemas referentes às sacadas. Foi solicitado ao condomínio que, ainda nesta sexta-feira (13), seja feito um escoramento das demais sacadas, além de um laudo que avalie a estrutura, com o acompanhamento da Defesa Civil.
A Defesa Civil apontou as hipóteses trabalhadas para tentar explicar o ocorrido, que vão desde uso inadequado de materiais até problemas com conservação. "A suspeita é que na marquise superior eles tenham usado, na construção, um ferro mais curto e, fora isso, pode ter ocorrido infiltração, fissuras e falta de manutenção e acabou juntando tudo, ficando uma construção com má conservação e dando o problema", apontou Melo.
O ator Kauan Quadros e a família do companheiro dele estavam no edifício, em um apartamento no primeiro pavimento, no momento do desabamento. Em entrevista à reportagem, ele achou que, como havia uma obra na rua, quando ouviu um estrondo, poderia ser por causa das máquinas.
"Eu fui na sacada olhar para baixo e vi que não tinha nada, e vi, do lado, aquilo tudo desabando, muita poeira, pedregulho, muita coisa caindo e, rapidamente, eu corri para dentro do apartamento, na tentativa de sair do prédio. Estávamos em oito pessoas dentro do apartamento e foi uma grande correria "
Kauan Quadros - Ator | Estava no edifício no momento da queda das sacadas
"Na minha cabeça, o prédio estava desabando. Não percebi que eram só as sacadas. Foi um trauma, está bem complicado. Agora fiquei com medo de 'aparecer' em qualquer sacada".
Quadros comenta que, no momento do desabamento, havia idosos, crianças e animais de estimação no edifício. A família do companheiro do ator passaria férias de 10 dias em Balneário, vinda do Rio Grande do Sul. Eles deixaram o apartamento ainda ontem e foram para um hotel.

Veja Também

Gastos elevados no cartão de Bolsonaro coincidem com motociatas

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 33 milhões

PF encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santa Catarina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados