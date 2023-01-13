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Veja as dezenas

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 33 milhões

No Espírito Santo, uma aposta simples e um bolão com 31 cotas acertaram as cinco dezenas da Quina e vão receber R$ 32.743,81 cada
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 jan 2023 às 08:22

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 08:22

Os números sorteados neste sábado foram 02, 09, 34, 49, 51, 55
Apostador em Linhares e bolão em Guarapari acertaram a Quina Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil
O concurso 2.554 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 19 - 25 - 43 - 44 - 48 - 49.
O próximo concurso (2.555), no sábado (14), deve pagar prêmio de R$ 33 milhões.
Notícias relacionadas:Saiba quais são as probabilidades de ganhar na Mega-Sena.
A quina teve 78 ganhadores e cada um vai receber R$ 32.743,81. Os 4.929 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 740,23. Uma aposta simples feita em Linhares e um bolão de 31 cotas realizado em Guarapari estão entre os ganhadores da quina.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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