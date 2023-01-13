Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 33 milhões

Apostador em Linhares e bolão em Guarapari acertaram a Quina Crédito: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

O concurso 2.554 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 19 - 25 - 43 - 44 - 48 - 49.

O próximo concurso (2.555), no sábado (14), deve pagar prêmio de R$ 33 milhões.

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A quina teve 78 ganhadores e cada um vai receber R$ 32.743,81. Os 4.929 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 740,23. Uma aposta simples feita em Linhares e um bolão de 31 cotas realizado em Guarapari estão entre os ganhadores da quina.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.