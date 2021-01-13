Russos pedirão uso emergencial da da Sputnik V na Anvisa nesta semana

Especialista exibe amostra da vacina contra Covid-19 chamada Sputnik, produzida em São Petersburgo, Rússia Crédito: REUTERS / Anton Vaganov / Folhapress

A União Química, fabricante do imunizante no Brasil, entrou com pedido para a realização de testes clínicos (fase 3) no Brasil, mas a Anvisa solicitou mais documentos.

Segundo Rogério Rosso, diretor de negócios internacionais da União Química, os russos se comprometeram em enviar as informações que faltam ainda nesta semana.

"Quando a Anvisa autorizar testes clínicos, vamos solicitar o emergencial", disse o executivo, que está em Moscou.

Em comunicado elaborado nesta quarta, o RDIF (fundo de investimentos estrangeiros russo, da sigla em inglês) disse que o registro será solicitado no Brasil após a aprovação em países como Argentina, Bolívia, Argélia, Sérvia e Palestina, além da aplicação maciça na própria Rússia.

O compromisso é fornecer 10 milhões de doses ao Brasil no primeiro trimestre deste ano.