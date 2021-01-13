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Imunização

Russos pedirão uso emergencial da da Sputnik V na Anvisa nesta semana

Segundo Rogério Rosso, diretor de negócios internacionais da União Química, autoridades russas se comprometeram em enviar as informações que faltam.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2021 às 14:16

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 14:16

Especialista exibe amostra da vacina contra Covid-19 chamada Sputnik, produzida em São Petersburgo, Rússia
Especialista exibe amostra da vacina contra Covid-19 chamada Sputnik, produzida em São Petersburgo, Rússia Crédito: REUTERS / Anton Vaganov / Folhapress
Autoridades russas informaram nesta quarta-feira (13) que pretendem fazer o pedido de registro emergencial para a aplicação da vacina Sputnik V no Brasil ainda nesta semana à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
A União Química, fabricante do imunizante no Brasil, entrou com pedido para a realização de testes clínicos (fase 3) no Brasil, mas a Anvisa solicitou mais documentos.
Segundo Rogério Rosso, diretor de negócios internacionais da União Química, os russos se comprometeram em enviar as informações que faltam ainda nesta semana.
"Quando a Anvisa autorizar testes clínicos, vamos solicitar o emergencial", disse o executivo, que está em Moscou.
Em comunicado elaborado nesta quarta, o RDIF (fundo de investimentos estrangeiros russo, da sigla em inglês) disse que o registro será solicitado no Brasil após a aprovação em países como Argentina, Bolívia, Argélia, Sérvia e Palestina, além da aplicação maciça na própria Rússia.
O compromisso é fornecer 10 milhões de doses ao Brasil no primeiro trimestre deste ano.
A expectativa da União Química é começar a produzir na sexta (15), em sua fábrica no Distrito Federal.

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