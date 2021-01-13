Russos pedirão uso emergencial da da Sputnik V na Anvisa nesta semana

Autoridades russas informaram nesta quarta-feira (13) que pretendem fazer o pedido de registro emergencial para a aplicação da vacina Sputnik V no Brasil ainda nesta semana à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
A União Química, fabricante do imunizante no Brasil, entrou com pedido para a realização de testes clínicos (fase 3) no Brasil, mas a Anvisa solicitou mais documentos.
Segundo Rogério Rosso, diretor de negócios internacionais da União Química, os russos se comprometeram em enviar as informações que faltam ainda nesta semana.
"Quando a Anvisa autorizar testes clínicos, vamos solicitar o emergencial", disse o executivo, que está em Moscou.
Em comunicado elaborado nesta quarta, o RDIF (fundo de investimentos estrangeiros russo, da sigla em inglês) disse que o registro será solicitado no Brasil após a aprovação em países como Argentina, Bolívia, Argélia, Sérvia e Palestina, além da aplicação maciça na própria Rússia.
O compromisso é fornecer 10 milhões de doses ao Brasil no primeiro trimestre deste ano.
A expectativa da União Química é começar a produzir na sexta (15), em sua fábrica no Distrito Federal.