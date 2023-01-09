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Declaração

Rosa Weber diz que STF vai julgar e punir "exemplarmente terroristas"

A presidente da Corte disse que o Brasil viveu neste domingo (8) uma página triste e lamentável de sua história, protagonizada por quem se recusa a aceitar a democracia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jan 2023 às 22:13

Publicado em 08 de Janeiro de 2023 às 22:13

Em nota divulgada neste domingo (8), a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a Corte "não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao Estado Democrático de Direito" e que o STF atuará "para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos".
A magistrada apontou que o prédio da Corte foi "severamente destruído por criminosos, vândalos e antidemocratas", assim como as sedes dos outros dois poderes, e será reconstruído.
Ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)
Rosa Weber declarou que o STF não se deixará intimidar por atos criminosos  Crédito: Carlos Moura/ SCO/ STF
"O Brasil viveu neste domingo  - 8 de janeiro de 2023 - uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia", lamentou a ministra.
Rosa afirma, ainda, que manteve contato com autoridades de segurança pública, do Ministério da Justiça e do governo do Distrito Federal.
"Os agentes do STF garantiram a segurança dos ministros da Corte, que acompanharam os episódios com imensa preocupação", destacou a ministra.

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