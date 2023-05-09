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PL das Fake News

Rosa marca julgamento sobre redes sociais no STF em meio a impasse

Presidente do Supremo põe ações na pauta do próximo dia 17 após pressão de big techs contra texto do Congresso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mai 2023 às 19:53

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 19:53

BRASÍLIA - A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal)Rosa Weber, pautou para o próximo dia 17 (quarta-feira) o julgamento das ações que tratam do Marco Civil da Internet. Os ministros devem avaliar a responsabilização das redes sociais na difusão de ataques à democracia.
Em conversas reservadas, os ministros já discutiam que, caso o Congresso não aprovasse o projeto de lei 2630, conhecido como PL das Fake News, o Supremo iria se pronunciar.
Ministra Rosa Weber preside sessão plenária do STF.
Rosa Weber marcou  julgamento das ações que tratam do Marco Civil da Internet Crédito: Nelson Jr./STF
Na semana passada, o ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações, liberou para ser pautado um recurso extraordinário que discute o artigo 19 do Marco Civil.
O Marco Civil, de 2014, é a principal lei que regula a internet no Brasil e determina que as plataformas só podem ser responsabilizadas civilmente por conteúdos de terceiros se não cumprirem ordens judiciais de remoção.
No recurso relatado por Toffoli, uma mulher pediu ao Facebook a remoção de um perfil falso que fingia ser ela e ofendia várias pessoas. O Facebook se recusou a agir. Ela pediu a derrubada do perfil e indenização por danos morais.
Uma decisão teria repercussão geral e poderia abrir um precedente para responsabilizar civilmente as plataformas por não retirar conteúdo antes de haver ordem judicial.

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