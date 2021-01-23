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Falta de leitos

Rondônia pede ajuda para transferir pacientes com Covid-19

O Estado está com uma lista de 42 pessoas à espera de internação em unidades de tratamento intensivo, segundo informações da Secretaria de Saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2021 às 18:57

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 18:57

Leito de UTI de hospital com respirador mecânico: aparelho é necessário para pacientes com a Covid-19
Leito de UTI de hospital com respirador mecânico: aparelho é necessário para pacientes com a Covid-19 Crédito: Reprodução | Governo da Bahia
O governo de Rondônia passou a pedir ajuda neste sábado (23) para transportar pacientes com o novo coronavírus para outras unidades da Federação após ter atingido 100% da taxa de ocupação de leitos de UTI.
O Estado está com uma lista de 42 pessoas à espera de internação em unidades de tratamento intensivo, segundo informações da Secretaria de Saúde.
O apelo por ajuda foi feito pelo secretário de Saúde do Rondônia, Fernando Máximo, ao Conass, conselho de secretários estaduais de saúde, e ao Ministério da Saeúde para transportar os pacientes.
De acordo com Carlos Lula, presidente do Conass, a situação se agravou porque muitos moradores do Amazonas têm viajado a Rondônia em busca de atendimento.

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Manaus, capital amazonense, vive uma crise na saúde por falta de oxigênio e também transportou pacientes para outras localidades.
A crise na saúde de Rondônia após o colapso do sistema saúde no Amazonas.
A capital do Amazonas sofre com falta de oxigênio, sem conseguir atender pacientes em um repique de internações na pandemia do novo coronavírus.
A explosão de novos casos da Covid-19 fez com que a demanda por oxigênio chegasse a 76 mil metros cúbicos diários no Amazonas.

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