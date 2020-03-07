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Passaporte falso

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão são detidos em hotel no Paraguai

Ex-jogador e Roberto de Assis estão proibidos de deixar o país. Eles são investigados por uso de documentos falsos

Publicado em 06 de Março de 2020 às 22:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 22:36
Polícia paraguaia confirma detenção de Ronaldinho por uso de supostos passaportes falsos Crédito: Divulgação
A polícia paraguaia prendeu preventivamente na noite desta sexta-feira (6) Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto de Assis após ordem da Procuradoria-Geral do Paraguai.
Nesta tarde, a Justiça paraguaia não aceitou a posição do Ministério Público de não levar adiante uma investigação sobre a dupla, que entrou no país com documentos de identificação falsos na última quarta-feira (4) para uma série de eventos.
Após mais de seis horas de audiência com os brasileiros nesta sexta (6), foi determinado que o caso fosse para a procuradora-geral do Estado, Sandra Quiñónez, que poderá manter ou rever a decisão inicial da Promotoria em até dez dias.

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O instrumento jurídico "critério de oportunidade", presente no código penal paraguaio, havia sido usado pelo Ministério Público como embasamento para livrá-los do processo penal.
Na quinta-feira (5), o promotor Frederico Delfino declarou que os brasileiros admitiram o delito, mas estariam livres de uma punição porque teriam sido "enganados em sua boa-fé".
A possibilidade de prescindir da ação penal costuma ser adotada em casos de crimes financeiros, quando o autor admite o delito, mas não possui antecedentes criminais no país e colabora com a investigação. O juiz do caso, Mirko Valinotti, discordou de que esse critério pudesse ser utilizado no momento.
Como não foram adotadas medidas cautelares, não havia impedimento legal para que Ronaldinho e Assis deixem o país. Após saírem da audiência com a Justiça, eles voltaram para o hotel, onde foram detidos.
Fotos de documentos de identidade paraguaios com nomes de Ronaldinho e seu irmão, Assis Crédito: Ministério Público Paraguai/ Reprodução

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