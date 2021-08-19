Rodrigo Maia assume secretaria no governo Doria

Governador João Doria e o deputado federal Rodrigo Maia, que será nomeado Secretário de Projetos e Ações Estratégicas de São Paulo Crédito: Divulgação/ Prefeitura de São Paulo

Doria é pré-candidato à Presidência da República, disputa as prévias nacionais do PSDB e tem em Maia um nome que circula bem nos campos político e econômico.

De acordo com o governo paulista, Maia será responsável por "agilizar os projetos de desestatização, acelerando as parcerias público-privadas e as concessões em andamento do Governo de São Paulo".

"A experiência do Rodrigo Maia à frente da Câmara fortaleceu nele a capacidade de dialogar com governos, sociedade civil e setor produtivo, com eficiência e credibilidade", disse Doria.