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Eleições de 2022

Rodrigo Maia assume secretaria no governo Doria

O Governador de São Paulo disputa prévias nacionais do PSDB e tem em Maia nome que circula bem nos campos político e econômico

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 14:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2021 às 14:41
Governador João Doria e o deputado federal Rodrigo Maia, que será nomeado Secretário de Projetos e Ações Estratégicas de São Paulo
Governador João Doria e o deputado federal Rodrigo Maia, que será nomeado Secretário de Projetos e Ações Estratégicas de São Paulo Crédito: Divulgação/ Prefeitura de São Paulo
Ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (sem partido), 51, assumirá o cargo de secretário de Projetos e Ações Estratégicas na gestão de João Doria (PSDB) no Governo de São Paulo.
Doria é pré-candidato à Presidência da República, disputa as prévias nacionais do PSDB e tem em Maia um nome que circula bem nos campos político e econômico.
De acordo com o governo paulista, Maia será responsável por "agilizar os projetos de desestatização, acelerando as parcerias público-privadas e as concessões em andamento do Governo de São Paulo".
"A experiência do Rodrigo Maia à frente da Câmara fortaleceu nele a capacidade de dialogar com governos, sociedade civil e setor produtivo, com eficiência e credibilidade", disse Doria.
"Todas as reformas que passaram sob sua liderança só foram possíveis por causa do diálogo, do senso de urgência e do olhar estratégico de quem sabe o que é verdadeiramente importante para o país", completou o tucano.

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