Rodovia em SP será bloqueada para motociata com Bolsonaro nesta sexta (15)

A pista da rodovia dos Bandeirantes rumo ao interior de São Paulo vai ser interditada entre as cidades de São Paulo e Santa Bárbara D'Oeste a partir das 8h desta sexta (15). O bloqueio ocorre por causa da motociata que deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a concessionária AutoBan, responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, a interdição começa no km 13 da Bandeirantes, próximo à marginal Tietê, e segue até o km 134. Naquela altura, o grupo acessa a rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), onde não há bloqueios previstos.

A previsão é que a Bandeirantes seja totalmente liberada a partir das 15h.

Bolsonaro deve participar de motociata em São Paulo Crédito: MATEUS BONOMI / AE

A concentração do evento está marcada para o sambódromo do Anhembi. A motociata deve deixar a capital paulista às 10h em direção à cidade de Americana, a 130 km do município de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o reforço do policiamento para a manifestação terá um efetivo de mais de 1.900 policiais militares e vai custar R$ 1 milhão ao estado.

Com o nome de Acelera para Cristo, a motociata tem entre seus organizadores o empresário Jackson Vilar, que também se apresentou como o organizador da primeira edição do evento, no ano passado, em São Paulo.

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou um post em uma rede social confirmando presença no evento. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao Governo de São Paulo, também participará.

Durante o período do evento com motociclistas, o tráfego do sistema Anhanguera-Bandeirantes no sentido interior será permitido apenas pela via Anhanguera (SP-330). Motoristas que trafegam pelo sistema serão orientados por painéis de mensagem distribuídos pelo trajeto.

A Polícia Militar Rodoviária vai fechar todos os acessos à rodovia dos Bandeirantes entre São Paulo e Santa Bárbara D'Oeste.

O secretário estadual João Octaviano Machado Neto (Logística e Transportes) afirma que a pasta está em contato com a concessionária AutoBan para avaliar medidas a serem tomadas durante o ato.

Ele alerta que haverá congestionamento na marginal Tietê no fim da manhã devido à concentração de veículos participando da motociata, o que deve se repetir ao longo do percurso.

Ainda de acordo com o secretário, policiais militares acompanharão todo o ato. Em Americana, o evento termina com shows em um parque.

O destino inicial da motociata era o Parque Ecológico de Campinas. Mas, segundo Vilar, o local não teria capacidade para atender ao evento o que levou à mudança de município.

Em junho de 2021, quando Bolsonaro participou de motociata também em direção ao interior, a rodovia dos Bandeirantes teve de ser bloqueada para a passagem das motos.

Naquele dia, o sistema de monitoramento da rodovia registrou 6.661 passagens de veículos no primeiro pedágio dentro do trecho bloqueado para a motociata, o que indica o número de participantes.

Apoiadores do presidente falaram em 1,3 milhão de motos no evento e que tal número havia entrado para o livro dos recordes, informação falsa logo desmentida pelo Guinness World Records.