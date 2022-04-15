Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rodovia em SP será bloqueada para motociata com Bolsonaro nesta sexta (15)
Rodovia dos Bandeirantes

Rodovia em SP será bloqueada para motociata com Bolsonaro nesta sexta (15)

A concentração do evento está marcada para o sambódromo do Anhembi. A motociata deve deixar a capital paulista às 10h em direção à cidade de Americana, a 130 km do município de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2022 às 09:11

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 09:11

A pista da rodovia dos Bandeirantes rumo ao interior de São Paulo vai ser interditada entre as cidades de São Paulo e Santa Bárbara D'Oeste a partir das 8h desta sexta (15). O bloqueio ocorre por causa da motociata que deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL).
De acordo com a concessionária AutoBan, responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, a interdição começa no km 13 da Bandeirantes, próximo à marginal Tietê, e segue até o km 134. Naquela altura, o grupo acessa a rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), onde não há bloqueios previstos.
A previsão é que a Bandeirantes seja totalmente liberada a partir das 15h.
Bolsonaro participa de motociata em Brasília
Bolsonaro deve participar de motociata em São Paulo Crédito: MATEUS BONOMI / AE
A concentração do evento está marcada para o sambódromo do Anhembi. A motociata deve deixar a capital paulista às 10h em direção à cidade de Americana, a 130 km do município de São Paulo.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o reforço do policiamento para a manifestação terá um efetivo de mais de 1.900 policiais militares e vai custar R$ 1 milhão ao estado.
Com o nome de Acelera para Cristo, a motociata tem entre seus organizadores o empresário Jackson Vilar, que também se apresentou como o organizador da primeira edição do evento, no ano passado, em São Paulo.
O presidente Jair Bolsonaro compartilhou um post em uma rede social confirmando presença no evento. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao Governo de São Paulo, também participará.
Durante o período do evento com motociclistas, o tráfego do sistema Anhanguera-Bandeirantes no sentido interior será permitido apenas pela via Anhanguera (SP-330). Motoristas que trafegam pelo sistema serão orientados por painéis de mensagem distribuídos pelo trajeto.
A Polícia Militar Rodoviária vai fechar todos os acessos à rodovia dos Bandeirantes entre São Paulo e Santa Bárbara D'Oeste.

Veja Também

Governo Bolsonaro coloca sob sigilo visita de filhos do presidente ao Planalto

O secretário estadual João Octaviano Machado Neto (Logística e Transportes) afirma que a pasta está em contato com a concessionária AutoBan para avaliar medidas a serem tomadas durante o ato.
Ele alerta que haverá congestionamento na marginal Tietê no fim da manhã devido à concentração de veículos participando da motociata, o que deve se repetir ao longo do percurso.
Ainda de acordo com o secretário, policiais militares acompanharão todo o ato. Em Americana, o evento termina com shows em um parque.
O destino inicial da motociata era o Parque Ecológico de Campinas. Mas, segundo Vilar, o local não teria capacidade para atender ao evento o que levou à mudança de município.
Em junho de 2021, quando Bolsonaro participou de motociata também em direção ao interior, a rodovia dos Bandeirantes teve de ser bloqueada para a passagem das motos.
Naquele dia, o sistema de monitoramento da rodovia registrou 6.661 passagens de veículos no primeiro pedágio dentro do trecho bloqueado para a motociata, o que indica o número de participantes.
Apoiadores do presidente falaram em 1,3 milhão de motos no evento e que tal número havia entrado para o livro dos recordes, informação falsa logo desmentida pelo Guinness World Records.
Já o governo paulista estimou que o ato contou com a presença de 12 mil motos. O cálculo teve como base recursos de mapa e de georreferenciamento, a partir de imagens registradas pelo helicóptero da Polícia Militar.

Veja Também

Bolsonaro minimiza compra de Viagra por Forças Armadas

Filho de Flordelis é absolvido de acusação de homicídio de pastor

Conselho de ética aprova cassação do deputado Arthur do Val

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro São Paulo (SP) Motociata
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados