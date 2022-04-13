Filho de Flordelis é absolvido de acusação de homicídio de pastor

Após mais de 21 horas de julgamento, o Tribunal de Júri decidiu absolver Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho adotivo da ex-deputada federal Flordelis, das acusações de homicídio triplamente qualificado e de tentativa de homicídio contra o pastor Anderson do Carmo, assassinado em julho de 2019.

Julgamento dos réus (da esq. para a dir.) Marcos Siqueira, Adriano, Carlos Ubiraci e Andrea Santos Maia. Eles são réus do caso Flordelis. Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Carlos Ubiraci e outros três réus foram condenados por uso de documento falso e associação criminosa armada por se envolveram na elaboração de uma falsa carta onde Lucas, outro filho adotivo de Flordelis, assumiria toda a culpa pela morte de Anderson, então marido da política e pastora evangélica.

André Luiz de Oliveira, outro filho adotivo de Flordelis, teve o julgamento adiado porque seu advogado passou mal na terça (12) e não pôde comparecer ao julgamento.

VEJA AS DECISÕES SOBRE CADA UM DOS RÉUS:

Carlos Ibiraci - absolvido das acusações de homicídio triplamente qualificado e de tentativa de homicídio, foi condenado a 2 anos e 2 meses de prisão por associação criminosa;

Adriano dos Santos Rodrigues - Filho adotivo de Flordelis, foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso;

Marcos Siqueira Costa - O ex-PM foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso;