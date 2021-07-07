Roberto Dias, sobre denúncias: Curioso que todo esse ciclo feche no Luis Miranda

ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias voltou a citar o deputado Luis Miranda (DEM-DF) durante seu depoimento à CPI da Covid. Numa nota divulgada em que negou ter pedido propina ou realizado pressão sobre a negociação da Covaxin, Ferreira Dias afirmou que existiram "terceiros interessados" nas denúncias feitas contra ele, e foi questionado sobre isso durante a oitiva na comissão.

"Minha alusão a terceiros é sobre o deputado Luis Miranda", afirmou o ex-diretor de Logística. "Curioso que todo esse ciclo feche no deputado Luis Miranda", disse Ferreira Dias.

O ex-funcionário da Saúde ainda negou que tenha feito qualquer negociação para a compra do imunizante do laboratório chinês CanSino, e que apenas tirou "dúvidas" sobre o processo.