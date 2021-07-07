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CPI da Covid

Roberto Dias diz que Dominguetti revelou "desconhecimento total de aventureiro"

As mensagens foram exigidas pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). Nelas, os dois conversam sobre Ferreira Dias contar com um orçamento de R$ 5 bilhões no Ministério da Saúde

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 14:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2021 às 14:48
À mesa, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias.
À mesa, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias afirmou que as conversas entre Luiz Paulo Dominguetti e Cristiano Carvalho, representante da Davati no Brasil, mostram que existe um "desconhecimento total de aventureiro" por parte de Dominguetti, que o acusou de pedir propina em negociação de vacinas da Astrazeneca.
As mensagens foram exigidas pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). Nelas, os dois conversam sobre Ferreira Dias contar com um orçamento de R$ 5 bilhões no Ministério da Saúde, enquanto ainda estava na pasta
O ex-diretor voltou a dizer que não participa da investigação de contratos de vacinas. Segundo Ferreira Dias, no caso da Davati, ele apenas teria verificado a existência das doses de imunizantes oferecidos. Apesar disso, Renan afirmou que a negociação de vacinas por parte do ex-funcionário da Saúde está confirmada. "Não dando procedência eu já estou passando por todo esse constrangimento e esse caos, o senhor imagina se eu desse procedência", afirmou.
Durante o interrogatório do ex-diretor, Renan disse que a CPI investiga "bandalheiras no Ministério da Saúde", o que gerou a reação de governistas, que criticaram a declaração do senador e sua condução da inquirição de Ferreira Dias.

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