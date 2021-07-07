Roberto Dias diz que Dominguetti revelou "desconhecimento total de aventureiro"

À mesa, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias afirmou que as conversas entre Luiz Paulo Dominguetti e Cristiano Carvalho, representante da Davati no Brasil, mostram que existe um "desconhecimento total de aventureiro" por parte de Dominguetti, que o acusou de pedir propina em negociação de vacinas da Astrazeneca.

O ex-diretor voltou a dizer que não participa da investigação de contratos de vacinas. Segundo Ferreira Dias, no caso da Davati, ele apenas teria verificado a existência das doses de imunizantes oferecidos. Apesar disso, Renan afirmou que a negociação de vacinas por parte do ex-funcionário da Saúde está confirmada. "Não dando procedência eu já estou passando por todo esse constrangimento e esse caos, o senhor imagina se eu desse procedência", afirmou.