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Coronavírus no Brasil

RJ tem 5 mortos e 130 casos confirmados de covid-19 em 24 horas

Segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (1) pela secretaria estadual de Saúde, o estado contabiliza  28 mortos pela doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 18:36

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 18:36

Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus
Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay
Mais cinco pessoas morreram de covid-19 e 130 novos casos foram confirmados no Estado do Rio, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (1) pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 28 os mortos pela doença no Estado. As vítimas desta quarta-feira são um homem e uma mulher residentes na capital, um morador de Rio das Ostras, uma mulher de São Gonçalo e outra de Arraial do Cabo. Outros 49 casos estão em investigação, e há 838 casos confirmados no Estado.
Dos 28 mortos (17 homens e 11 mulheres), 20 moravam no Rio de Janeiro (7 mulheres e 13 homens) e os demais em Miguel Pereira (1 mulher), Niterói (1 homem), Petrópolis (1 homem), Rio Bonito (1 mulher), Volta Redonda (1 homem), Rio das Ostras (1 homem), Arraial do Cabo (1 mulher) e São Gonçalo (1 mulher).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Os 832 casos confirmados estão distribuídos pela capital (697), Niterói (62), Volta Redonda (12), São Gonçalo (11), Nova Iguaçu (7), Duque de Caxias (6), Petrópolis (5), Itaboraí (4), Belford Roxo (3), Rio das Ostras (3), Barra Mansa (2), Maricá (2), Resende (2), Rio Bonito (2), São João de Meriti (2) e Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Campos dos Goytacazes, Guapimirim, Macaé, Mangaratiba, Miguel Pereira, Queimados, São Pedro da Aldeia, Seropédica, Teresópolis e Valença.

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