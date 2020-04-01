RJ tem 5 mortos e 130 casos confirmados de covid-19 em 24 horas

Mais cinco pessoas morreram de covid-19 e 130 novos casos foram confirmados no Estado do Rio, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (1) pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 28 os mortos pela doença no Estado. As vítimas desta quarta-feira são um homem e uma mulher residentes na capital, um morador de Rio das Ostras, uma mulher de São Gonçalo e outra de Arraial do Cabo. Outros 49 casos estão em investigação, e há 838 casos confirmados no Estado.