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Covid-19 no Brasil

RJ tem 285 infectados pelo coronavírus aguardando vaga em UTI

Desde meados da semana passada, não há mais vagas nas UTIs dos hospitais estaduais da capital fluminense. Atualmente, 919 pessoas estão internadas com Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 14:11

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 14:11

Com a rede estadual de Saúde já saturada, o Rio já tem 285 infectados pelo coronavírus aguardando vaga em leitos de UTI. Enquanto os oito hospitais de campanha anunciados pelo governo ainda demoram a ser abertos, a única unidade destinada a vítimas da covid-19 que ainda possui camas de UTI disponíveis observou um crescimento significativo na ocupação de leitos ao longo do último fim de semana.
Arte covid-19 para capa do site
Arte covid-19 para capa do site Crédito: Divulgação
Na sexta-feira, dia 24, 51% da UTI do Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, estavam ocupados; nesta segunda-feira, 27, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o porcentual é de 75% na unidade da cidade do sul fluminense.
O governo do Estado abriu, no último sábado, 25, as primeiras 30 vagas de um dos oito hospitais de campanha que estão sendo construídos, sendo apenas dez de UTI. A unidade fica no Leblon, na zona sul da capital, e foi a única cujas obras foram entregues dentro do prazo estipulado pelo Palácio Guanabara (30 de abril). E o fez de modo reduzido.
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As demais unidades, incluindo a principal delas, no Maracanã, zona norte, só vão ser abertas em maio. Construído no estádio de atletismo Célio de Barros, que pertence ao complexo esportivo em que fica o palco mais famoso do futebol brasileiro, o maior hospital de campanha do Estado terá 400 leitos, divididos igualmente entre UTI e enfermaria.
Sobre a falta de vagas de UTI na rede estadual, a secretaria de Saúde diz que "há rotativa de vagas ocasionadas por altas, óbitos, além de reservas técnicas de leitos para pacientes já internados que possam agravar o quadro clínico."
Desde meados da semana passada, não há mais vagas nas UTIs dos hospitais estaduais da capital fluminense. Atualmente, 919 pessoas estão internadas com a covid-19 na cidade, sendo 315 em UTI - ou seja, o número de pessoas na fila já é quase igual ao de internados.
"A Secretaria Estadual de Saúde informa que, até o momento, 521 novos leitos exclusivos para tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados da Covid foram abertos em todo o Estado do Rio de Janeiro. Desse total, 256 são UTIs e 265 enfermarias. Além dessas unidades destinadas, há ainda 137 leitos para o tratamento da covid-10 em áreas isoladas de outras unidades estaduais", aponta o governo.
No balanço total da rede estadual, a ocupação dos leitos de UTI está em 81%; de enfermaria, 70%. O Rio de Janeiro tinha até a manhã desta segunda 7.111 casos confirmados da doença, com 645 mortes.

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