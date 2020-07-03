RJ registra mais 168 mortes pela Covid-19 e 2.133 casos da doença

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação

O Estado do Rio de Janeiro registrou 168 mortes por covid-19 e 2.133 novos casos da doença no último período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (3) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 10.500 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado, que soma agora 118 956 casos.

Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 19º do mundo com mais infectados. Mais 1.024 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 98.540 pacientes se curaram.

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (6.791), São Gonçalo (474), Duque de Caxias (451), Nova Iguaçu (350), São João de Meriti (238), Niterói (208), Belford Roxo (180), Magé (135), Itaboraí (132) e Mesquita (110).