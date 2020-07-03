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Pandemia

RJ registra mais 168 mortes pela Covid-19 e 2.133 casos da doença

Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 19º do mundo com mais infectados. Mais 1.024 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 18:09

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 18:09

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 168 mortes por covid-19 e 2.133 novos casos da doença no último período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (3) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 10.500 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado, que soma agora 118 956 casos.
Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 19º do mundo com mais infectados. Mais 1.024 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 98.540 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (6.791), São Gonçalo (474), Duque de Caxias (451), Nova Iguaçu (350), São João de Meriti (238), Niterói (208), Belford Roxo (180), Magé (135), Itaboraí (132) e Mesquita (110).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (59.448), Niterói (6.377), São Gonçalo (5.517), Nova Iguaçu (3 418), Duque de Caxias (3.298), Itaboraí (2.610), Macaé (2.429), Angra dos Reis (2.308), Campos dos Goytacazes (1.988) e Volta Redonda (1.875).

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