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Operação Game Over

Rio: operação apreende mercadorias piratas avaliadas em R$ 1 milhão

Servidores da Receita Federal realizaram a operação, em lojas no centro do município do Rio de Janeiro, para combate à pirataria de aparelhos de videogame e acessórios

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:44

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 set 2021 às 17:44
Receita Federal realiza operação contra pirataria
Servidores da Receita Federal durante Operação Game Over Crédito: Divulgação/Receita Federal
Servidores da Receita Federal realizaram nesta quinta-feira (23) a Operação Game Over, em lojas no centro do município do Rio de Janeiro, para combate à pirataria de aparelhos de videogame e acessórios.
Foram apreendidos na operação 170 volumes de mercadorias, avaliadas em cerca de R$ 1 milhão, englobando videogames e acessórios, roteadores, carregadores de celulares, rádios portáteis do tipo HT (intercomunicadores), essências de cigarro eletrônico e lanternas com armas de choque.
A ação foi resultado do trabalho da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal, que compreende os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e contou com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial, da Polícia Civil fluminense.
Participaram da Operação Game Over 19 servidores da Receita Federal e oito agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

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