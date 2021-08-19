Rio está com estoque crítico da vacina contra Covid-19, diz secretário

O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro Daniel Soranz manifestou pelas redes sociais preocupação com a situação dos estoques de vacina contra a Covid-19. Alguns postos já informaram não ter condições de aplicar a primeira dose.
Conforme o cronograma oficial, a capital pretende concluir nesta semana a aplicação da primeira dose nas pessoas acima de 18 anos. Hoje estão sendo vacinados os de 19 anos. No seu perfil, a secretaria municipal também se manifestou sobre a situação. A expectativa da pasta é que a situação seja normalizada nesta sexta-feira (20).
Por meio de seu site, o Ministério da Saúde informa que 207,1 milhões de doses já foram entregues aos estados e municípios desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19. "Dessas, 168 milhões já foram aplicadas, sendo 117 milhões de primeira dose e 51,1 milhões de segunda dose ou dose única da vacina", afirma a pasta.
Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, foi antecipada a chegada de mais 3,9 milhões de doses para o mês de agosto. Com a nova previsão de entregas, o mês deve fechar com 68,8 milhões de vacinas e outras 62,6 milhões deverão ser entregues pelos laboratórios em setembro.