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Coronavírus

Rio chega a 10 mil mortes por Covid-19; casos passam de 112 mil

Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 19º do mundo com mais infectados. Mais 1.011 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 17:58
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
 Nas últimas 24 horas foram registradas 232 mortes e 728 novos casos no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
Cento e cinco dias após a primeira morte por covid-19, em 17 de março, o Estado do Rio de Janeiro ultrapassou nesta terça-feira, 30, a marca de 10 mil mortes. Agora são 10.080 mortos pela doença, segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o que corresponde à média de 96 por dia. Nas últimas 24 horas foram registradas 232 mortes e 728 novos casos, o que eleva o número total de casos em todo o Estado para 112 611. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 19º do mundo com mais infectados. Mais 1.011 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 93.423 pacientes se curaram.
O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), publicou mensagem no Twitter lamentando as mortes, e errou o número total, além de cometer erros de grafia: "Hoje ou RJ chegou uma triste marca de 10 milhões de mortes decorrentes do Covid-19. Toda minha solidariedade às famílias de cada uma das vítimas. A nossa prioridade é salvar ou o máximo de vidas possíveis."
A maioria dos internautas reagiu com críticas ao governador. "Se a prioridade é salvar vidas, não tem que relaxar a quarentena, não tem que abrir shopping, não tem que ter bar e nem praia! Vai morrer muito mais gente", escreveu um deles.

DISTRIBUIÇÃO 

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (6.550), São Gonçalo (430), Duque de Caxias (430), Nova Iguaçu (342), Niterói (230), São João de Meriti (215), Belford Roxo (177), Magé (132), Itaboraí (125) e Mesquita (107).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (56.936), Niterói (6.377), São Gonçalo (5.103), Nova Iguaçu (3 266), Duque de Caxias (3.110), Itaboraí (2.462), Macaé (2.371), Angra dos Reis (2.195), Campos dos Goytacazes (1.796) e Volta Redonda (1.692).

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