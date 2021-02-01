Reunião de líderes começa com troca de ofensas entre Maia e Lira

Cúpula da Câmara dos Deputados, em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

Lira chegou a dizer que Maia estava "atropelando" e Maia rebateu: "Eu sou presidente da Câmara hoje, eu decido. Amanhã você pode decidir".

Um dos parlamentares que não reconhecem o registro do bloco de apoio a Baleia, Marcelo Ramos (PL-AM) disse que Maia se acha acima do regimento e que quer impor a vontade dele. "Tem de valer o que está no sistema. Acho que Maia perdeu a mão", afirmou.

Ramos ainda disse que não existe bloco porque registraram fora do prazo.