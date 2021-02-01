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Eleição Câmara

Reunião de líderes começa com troca de ofensas entre Maia e Lira

Lira chegou a dizer que Maia estava "atropelando" e Maia rebateu afirmando "sou presidente da Câmara hoje, eu decido. Amanhã você pode decidir"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2021 às 17:01

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 17:01

Cúpula da Câmara dos Deputados, em Brasília
Cúpula da Câmara dos Deputados, em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil
reunião de líderes da Câmara dos Deputados começou nesta segunda (1º), com bate-boca e troca de ofensas entre o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o candidato ao posto Arthur Lira (PP-AL), segundo fontes ouvidas pelo Broadcast Político. O clima esquentou porque Maia defende haver o registro de blocos em favor de Baleia Rossi (MDB-SP), seu candidato, enquanto vários outros parlamentares contestam a oficialização do apoio.
Lira chegou a dizer que Maia estava "atropelando" e Maia rebateu: "Eu sou presidente da Câmara hoje, eu decido. Amanhã você pode decidir".
Um dos parlamentares que não reconhecem o registro do bloco de apoio a Baleia, Marcelo Ramos (PL-AM) disse que Maia se acha acima do regimento e que quer impor a vontade dele. "Tem de valer o que está no sistema. Acho que Maia perdeu a mão", afirmou.
Ramos ainda disse que não existe bloco porque registraram fora do prazo.
A reunião de líderes faz parte do rito da eleição e tem o objetivo de decidir os candidatos para cada um dos cargos da Mesa Diretora da Casa, que são 10, além do presidente.

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