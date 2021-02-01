Câmara: campanha de Lira divulga evento de apoio do DEM, mas lideranças negam

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o evento previsto para acontecer é uma reunião de apoiadores de Lira no DEM com o candidato, e não de apoio institucional da sigla, apesar do que dizia o convite. A mudança aconteceu após o presidente nacional da sigla, ACM Neto, convencer os deputados filiados a abortar operação de apoio do DEM. Não é consenso entre os parlamentares da legenda o apoio a Lira.