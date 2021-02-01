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Eleição

Câmara: campanha de Lira divulga evento de apoio do DEM, mas lideranças negam

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o evento previsto para acontecer é uma reunião de apoiadores de Lira no DEM com o candidato, e não de apoio institucional da sigla
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2021 às 11:39

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 11:39

Deputado federal Arthur Lira (PP-AL)
Deputado federal Arthur Lira (PP-AL) Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
A campanha do candidato à presidência da Câmara Arthur Lira (PP-AL) divulgou na madrugada desta segunda-feira (1º) evento para o anúncio de apoio do DEM à sua eleição. A cerimônia tinha previsão para acontecer às 9h30 desta segunda-feira no gabinete do partido. Lideranças do DEM na Câmara, entretanto, negam ao Estadão/Broadcast a realização deste evento.
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o evento previsto para acontecer é uma reunião de apoiadores de Lira no DEM com o candidato, e não de apoio institucional da sigla, apesar do que dizia o convite. A mudança aconteceu após o presidente nacional da sigla, ACM Neto, convencer os deputados filiados a abortar operação de apoio do DEM. Não é consenso entre os parlamentares da legenda o apoio a Lira.
Na noite de domingo (31), o DEM - que até então apoiava a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara - anunciou neutralidade na disputa pelo comando da Casa. O presidente da Câmara e nome importante da sigla, Rodrigo Maia (RJ), afirmou que, se o DEM impusesse uma derrota a Rossi, poderia deixar o partido e autorizar um dos 59 pedidos de afastamento de Bolsonaro.

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