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Belo Horizonte

Repórter fotográfico é agredido e roubado em ato bolsonarista em MG

Fotógrafo foi agredido com pancadas e levou dois pontos na cabeça; ele gravou com o celular o momento em que é violentado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2023 às 15:09

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 15:09

Um repórter fotográfico de 60 anos, funcionário do jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte, foi agredido com pancadas na cabeça e roubado enquanto fazia reportagem em manifestação bolsonarista em frente a um quartel na capital mineira nesta quinta-feira (5). A Polícia Civil investiga.
O fotógrafo, que terá o nome preservado, gravou com o celular o momento em que é agredido. O profissional, ao ser notado, tenta deixar o local, mas é perseguido.
"Parou, parou", pede o fotógrafo. Um manifestante grita "parou o quê"? O funcionário do jornal é chamado de ladrão, conforme pode ser ouvido no vídeo.
O fotógrafo levou dois pontos na cabeça, ficou durante a noite em observação em um hospital da cidade e teve alta na manhã desta sexta (6).
"Passando para dar um alô. Obrigado pelo apoio. Tá tudo bem, apesar de o corpo estar um pouco dolorido e do trauma na cabeça. Levei dois pontos", diz o funcionário do jornal, em vídeo que gravou na noite de quinta, enquanto passava por atendimento médico. A gravação circula em grupos de fotógrafos da cidade.
Em nota, o jornal Hoje em Dia afirma que o fotógrafo havia sido enviado para uma reportagem sobre a manifestação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente ao Comando da 4ª Região Militar no bairro Gutierrez, zona oeste da cidade.
"O profissional registrava a manifestação para uma pauta quando foi cercado por participantes do movimento e agredido, inclusive com golpes na cabeça. A câmera foi roubada, e as lentes, quebradas. Não há justificativa nenhuma para essa ou qualquer violência. É por isso que reafirmamos nosso compromisso de diariamente mostrar injustiças, defender liberdades e a democracia."
Jornal Hoje em Dia - Nota
A turba se encontra no local desde a derrota de Bolsonaro para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022.
A Polícia Civil abriu investigação e afirmou ter iniciado buscas aos responsáveis. A Polícia Militar, por sua vez, afirma que esteve em contato com a vítima para levantamento de informações preliminares que possibilitem a identificação dos agressores.
A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) afirma que acompanha com preocupação os recentes ataques a jornalistas por parte de grupos bolsonaristas em todo o Brasil. A entidade computa ao menos seis agressões em seis estados: Ceará, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Parte dos acampamentos bolsonaristas começa a ser recolhida na manhã de segunda-feira (2).
Acampamento em frente ao quartel do Exército no ES Crédito: Felipe Sena
"Pedimos, ainda, que as autoridades reforcem a vigilância em atos antidemocráticos. Ofício neste sentido foi enviado ao Ministério da Justiça e à Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal (Secom) para que as providências cabíveis sejam tomadas", diz a federação em nota.
O Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais também cobrou a apuração. 
"A violência contra jornalistas cresce respaldada na impunidade. É preciso que essa violência absurda, seguida de um roubo, seja rigorosamente apurada e punida. Até quando as autoridades vão tolerar atitudes como essa?"
Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais - Nota
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirma, também por comunicado, que as forças de segurança do estado vão apurar a agressão.
"O Governo de Minas combate todo e qualquer tipo de violência. É inaceitável que profissionais de imprensa sejam intimidados e agredidos durante o exercício de sua profissão."

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