Ranking usado por Bolsonaro não representa a realidade da imunização no país

O ranking usado por Bolsonaro não considera o tamanho da população Crédito: Reprodução/Comprova

Conteúdo verificado: publicação do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais afirma de forma distorcida que o Brasil é o 4º país que mais vacina no mundo.



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) distorceu a posição do Brasil no ranking de vacinação mundial ao dizer, em redes sociais, que o país é o 4º que mais imuniza no mundo. O dado utiliza um ranking do painel Our World In Data , da Universidade de Oxford, que apresenta a quantidade total de vacinas aplicadas, mas sem diferenciar primeira e segunda doses ou indicar qual a proporção da população que foi imunizada.

O critério de total de vacinas é problemático porque a maioria das vacinas necessita de duas doses para garantir a imunização. Além disso, o recorte percentual também é necessário, já que a maioria dos modelos epidemiológicos considera a imunidade coletiva após imunização de ao menos 70% da população. O Brasil é o sexto país mais populoso do mundo e apenas números brutos não indicam o alcance que a vacinação representa no território.

Quando se trata da população vacinada em termos percentuais, o mesmo painel apontava, na sexta-feira (11), o Brasil em 77º na aplicação da primeira dose e em 83º na aplicação da segunda. O presidente já utilizou os números absolutos de vacinação em outras ocasiões, conforme checagens feitas pelo Aos Fatos e pelo UOL Confere

Na mesma postagem, ele afirma corretamente que mais de 105 milhões de doses foram distribuídas a todos os estados brasileiros e que a Fiocruz assinou contrato de transferência tecnológica para a produção completamente nacional da AstraZeneca.

COMO VERIFICAMOS?

O Comprova consultou o painel de vacinação do Ministério da Saúde para conferir a quantidade de doses distribuídas e entregues aos estados e pesquisou informações sobre a transferência tecnológica no site da Fiocruz e em veículos de imprensa.

O Comprova fez esta verificação baseado em informações científicas e dados oficiais sobre o novo coronavírus e a covid-19 disponíveis no dia 11 de junho de 2021.

VERIFICAÇÃO

Distribuição de vacinas

Segundo o painel de vacinação do Ministério da Saúde , até a tarde de sexta-feira (11) foram distribuídas 109.294.468 doses às unidades federativas, das quais 102.698.464 foram efetivamente entregues aos municípios. No entanto, foram aplicadas 75.890.097 doses (sendo 52.429.219 relativas à primeira dose e 23.460.878 à segunda dose).

No Programa Nacional de Imunização (PNI), o governo federal encaminha as doses aos estados, que cuidam da distribuição às cidades. Cabe aos municípios gerenciar a aplicação das doses na população

O Brasil no ranking de vacinação

O cálculo não considera o tamanho das populações. Com mais de 212 milhões de habitantes, o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo ; à frente estão China (1,4 bilhão), Índia (1,3 bilhão), Estados Unidos (331 milhões), Indonésia (273,5 milhões) e Paquistão (220,8 milhões).

Se observado o ranking que mostra a proporção da população que foi vacinada com pelo menos uma dose , contudo, o Brasil aparece apenas em 77º lugar, com 24,7%. Já no ranking que mostra o percentual da população que recebeu a segunda dose , o Brasil é o 83º, com 11%. As duas listas incluem países e territórios, mas não contemplam dados da China, que não divulga a diferença de aplicações entre primeira e segunda doses.

Os cálculos da proporção de doses aplicadas a cada 100 mil habitantes (sem diferenciar primeira e segunda doses) mostram o Brasil em 9º (com média de 35 mil) num levantamento feito entre os 30 países mais populosos do mundo, atrás de nações como Reino Unido (102 mil), EUA (92 mil), Alemanha (70 mil) e Espanha (67 mil).

Em relação às primeiras doses aplicadas a cada 100 mil habitantes, o Brasil fica em 8º (24 mil) e, nas segundas doses, 9º (11 mil).

No ranking da Bloomberg , agência de notícias dos Estados Unidos, o Brasil também aparece em 4º no total de doses aplicadas (sem diferenciar primeira e segunda doses), e em termos de proporção da população, é o 70º tanto na quantidade de primeiras doses aplicadas quanto em segundas doses. A Bloomberg apresenta uma quantidade mais enxuta de territórios em relação à Our World In Data e é atualizada em horários distintos, o que explica a ligeira diferença de cálculos das vacinas aplicadas nos países. A quantidade numérica de primeiras e segundas doses não consta no painel da agência.

Situação do Brasil

O Brasil depende de outros países para seguir adiante com a vacinação, já que importa as doses de laboratórios estrangeiros. Isso também ocorre nas produções nacionais, como a AstraZeneca e a CoronaVac, produzidas respectivamente pela Fiocruz e pelo Butantan, mas que necessitam de insumos vindos do exterior.

Embora a Fiocruz tenha assinado contrato de transferência tecnológica para produzir o IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) no Brasil, o procedimento ainda demora alguns meses e as primeiras doses feitas 100% no país são previstas apenas para outubro.

As falas de Bolsonaro a respeito da vacinação omitem os atrasos nas entregas e outras dificuldades enfrentadas pelo Brasil, como no caso da Janssen, vacina da Johnson&Johnson, cujo carregamento é previsto para chegar ao país restando apenas 12 dias para o prazo de validade

POR QUE INVESTIGAMOS?