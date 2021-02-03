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Senado Federal

Randolfe Rodrigues diz já ter assinaturas suficientes para CPI da Covid

Segundo requerimento, a CPI terá como objetivo "apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da covid-19 no Brasil e no agravamento da crise sanitária no Amazonas"

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 15:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 15:20
Indicado para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques; senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP); presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS).
Indicado para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques; senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP); presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS). Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O senador Randolfe Rodrigues (AP) anunciou que obteve a quantidade necessária de assinaturas para protocolar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado. Segundo o requerimento, a CPI terá como objetivo "apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas".
O requerimento obteve 27 assinaturas, segundo a assessoria do líder da Rede no Senado, e deve ser protocolado ainda nesta quarta-feira (3). Depois, seguirá para a aprovação do recém-empossado presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
Em paralelo à CPI do Senado, há uma articulação para que também seja aberta uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), com participação da Câmara e do Senado. Para isso, porém, seria necessário conseguir assinaturas de 171 deputados.
O documento aponta uma atuação "sistemática" do governo na violação de direitos fundamentais básicos à vida e à saúde da população. De acordo com o requerimento, desde o início da pandemia no País, "o governo federal tentou impedir que os entes federados pudessem tomar medidas para diminuir o ritmo da propagação do vírus, como o isolamento social, o uso de máscara e álcool em gel".
No documento, o senador ressalta o atraso no início da campanha de vacinação, mesmo diante da falta de leitos e do aumento nos registros de morte e casos de covid-19. Ele responsabiliza o governo federal pela falta de planejamento para lidar com a crise de saúde no Amazonas, marcada pela falta de oxigênio nos hospitais da capital Manaus.
"As omissões e ações erráticas do governo federal não podem mais passar incólumes ao devido controle do Poder Legislativo", afirma o documento.

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