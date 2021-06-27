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Loteria

Quina de São João paga R$ 25,6 milhões a oito apostas; veja os números

Além do prêmio milionário, quem acertou quatro números — 2.143 apostadores — vai levar R$ 9.276,34 cada
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jun 2021 às 07:49

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 07:49

Aposta de Vila Velha acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 5 milhões
O prêmio, de R$ 204,8 milhões, é o maior da história da Quina e supera o recorde anterior, de R$ 153,7 milhões no Concurso 5.002, de 2019. Crédito: Divulgação | Caixa
O Concurso Especial 5590 da Quina de São João, sorteado neste sábado (26) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo, saiu para oito apostadores:
  • Manaus (MA)
  • Pinheiro (MA)
  • Blumenau (SC)
  • Avaré (SP)
  • São Paulo (capital)
  • Conceição do Pará (MG)
  • Belo Horizonte (MG) — duas apostas
As dezenas sorteadas foram 25, 28, 36, 60 e 61. Cada um vai receber R$ 25.601.717,66. O prêmio, de R$ 204,8 milhões, é o maior da história da Quina e supera o recorde anterior, de R$ 153,7 milhões no Concurso 5.002, de 2019.

MAIS PRÊMIOS

Quem acertou quatro números — 2.143 apostadores — vai levar R$ 9.276,34 cada, e os 158.391 que acertaram três números receberão o prêmio individual de R$ 188,73 cada.
A Caixa lembra que prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências do banco. Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio.

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