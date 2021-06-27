Quina de São João paga R$ 25,6 milhões a oito apostas; veja os números

O prêmio, de R$ 204,8 milhões, é o maior da história da Quina e supera o recorde anterior, de R$ 153,7 milhões no Concurso 5.002, de 2019. Crédito: Divulgação | Caixa

O Concurso Especial 5590 da Quina de São João, sorteado neste sábado (26) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo, saiu para oito apostadores:

Manaus (MA)

Pinheiro (MA)

Blumenau (SC)

Avaré (SP)

São Paulo (capital)

Conceição do Pará (MG)

Belo Horizonte (MG) — duas apostas

As dezenas sorteadas foram 25, 28, 36, 60 e 61. Cada um vai receber R$ 25.601.717,66. O prêmio, de R$ 204,8 milhões, é o maior da história da Quina e supera o recorde anterior, de R$ 153,7 milhões no Concurso 5.002, de 2019.

MAIS PRÊMIOS

Quem acertou quatro números — 2.143 apostadores — vai levar R$ 9.276,34 cada, e os 158.391 que acertaram três números receberão o prêmio individual de R$ 188,73 cada.