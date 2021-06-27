Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 20 milhões

Ninguém acertou as dezenas sorteadas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ninguém acertou as dezenas - 09, 13, 22, 25, 26 e 31 - do Concurso 2.384 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (26) à noite no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O próximo concurso, quarta-feira (30), deve pagar R$ 20 milhões a quem acertar sozinho os seis números.

A quina teve 57 ganhadores e cada um levará R$ 28.668,57. As 3.781 apostas ganhadoras da quadra receberão o prêmio individual de R$ 617,41.