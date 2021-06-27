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Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 20 milhões

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 08:11

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jun 2021 às 08:11
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Ninguém acertou as dezenas sorteadas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ninguém acertou as dezenas - 09, 13, 22, 25, 26 e 31 - do Concurso 2.384 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (26) à noite no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.
O próximo concurso, quarta-feira (30), deve pagar  R$ 20 milhões a quem acertar sozinho os seis números.
A quina teve 57 ganhadores e cada um levará R$ 28.668,57. As 3.781 apostas ganhadoras da quadra receberão o prêmio individual de R$ 617,41.
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

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