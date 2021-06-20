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Aposta feita pela internet ganha prêmio de R$ 7 milhões na Mega-Sena

O apostador acertou as seis dezenas do concurso 2382 sorteadas na noite deste sábado (19). Os números foram: 06 – 09 – 19 – 38 – 53 – 55
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 jun 2021 às 09:32

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 09:32

Mega-Sena
Mega-Sena: aposta feita pela internet levou prêmio Crédito: Divulgação
Uma aposta feita pela internet levou o prêmio de R$ 7.098.061,76 milhões da Mega-Sena. O apostador acertou as seis dezenas do concurso 2382 sorteadas na noite deste sábado (19). Os números foram: 06 – 09 – 19 – 38 – 53 – 55.
Outros 52 apostadores acertaram cinco dezenas e receberão R$ 41.816,2859, cada. Mais 4.044 apostas acertaram quatro dezenas e vão levar um prêmio de R$ 768,13.
O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quarta-feira (23). O prêmio previsto para o concurso 2383 é de R$ 2,5 milhões. O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal da Caixa no YouTube.

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