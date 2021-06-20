Aposta feita pela internet ganha prêmio de R$ 7 milhões na Mega-Sena

Mega-Sena: aposta feita pela internet levou prêmio Crédito: Divulgação

Uma aposta feita pela internet levou o prêmio de R$ 7.098.061,76 milhões da Mega-Sena. O apostador acertou as seis dezenas do concurso 2382 sorteadas na noite deste sábado (19). Os números foram: 06 – 09 – 19 – 38 – 53 – 55.

Outros 52 apostadores acertaram cinco dezenas e receberão R$ 41.816,2859, cada. Mais 4.044 apostas acertaram quatro dezenas e vão levar um prêmio de R$ 768,13.