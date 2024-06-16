Quem decidirá candidato de 2026 é Bolsonaro, diz Valdemar em propaganda na TV

Ele afirmou ainda que é Bolsonaro quem "tem os votos" e que a sigla, segundo ele, a maior do país, deve isso a ele.

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

"Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Nós devemos isso a ele, é ele quem tem os votos. Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram o PL o maior partido do Brasil", afirmou Valdemar na propaganda política.

A peça foi ao ar no sábado (15). Apesar da inserção, Valdemar e Bolsonaro estão proibidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) de se falar desde fevereiro , após a Operação Tempus Veritatis, que investiga a trama de um golpe de Estado para impedir a posse de Lula (PT) e manter o então mandatário no Palácio do Planalto.

O ex-mandatário, entretanto, disse a pelo menos três pessoas que aposta em recursos na corte eleitoral para reaver o direito de se candidatar à Presidência em 2026. O discurso é visto mais como um aceno à militância do que como uma esperança real.

As projeções feitas por Bolsonaro também esbarram em dificuldades jurídicas — sobretudo no Supremo.