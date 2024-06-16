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Eleições

Quem decidirá candidato de 2026 é Bolsonaro, diz Valdemar em propaganda na TV

Presidente do PL afirmou que a prioridade é ex-mandatário ser candidato; ambos estão impedidos de conversar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2024 às 14:28

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 14:28

SÃO PAULO - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou em inserção veiculada pelo partido na TV que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é quem escolherá o candidato à Presidência da República pela legenda em 2026, caso sua própria candidatura seja impossibilitada.
Ele afirmou ainda que é Bolsonaro quem "tem os votos" e que a sigla, segundo ele, a maior do país, deve isso a ele.
O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto
O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
"Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro. Nós devemos isso a ele, é ele quem tem os votos. Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram o PL o maior partido do Brasil", afirmou Valdemar na propaganda política.
A peça foi ao ar no sábado (15). Apesar da inserção, Valdemar e Bolsonaro estão proibidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) de se falar desde fevereiro, após a Operação Tempus Veritatis, que investiga a trama de um golpe de Estado para impedir a posse de Lula (PT) e manter o então mandatário no Palácio do Planalto.
A menção do presidente da legenda à hipótese de Bolsonaro não concorrer se refere à inelegibilidade até 2030, declarada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no ano passado por uso político do evento de comemoração do Sete de Setembro e por difundir mentiras sobre a urna eletrônica em reunião com embaixadores.

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O ex-mandatário, entretanto, disse a pelo menos três pessoas que aposta em recursos na corte eleitoral para reaver o direito de se candidatar à Presidência em 2026. O discurso é visto mais como um aceno à militância do que como uma esperança real.
As projeções feitas por Bolsonaro também esbarram em dificuldades jurídicas — sobretudo no Supremo.
No campo da direita, são cogitados como presidenciáveis para 2026 governadores que apoiam o bolsonarismo: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO).

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