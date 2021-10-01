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Ministro da Saúde

Queiroga tem novo resultado positivo para Covid e seguirá isolado nos EUA

Primeiro resultado positivo do Ministro da Saúde foi no dia 21 de setembro durante viagem presidencial à Assembleia-Geral da ONU, em Nova York

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 18:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2021 às 18:36
À mesa, ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga.
À mesa, ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou em suas redes sociais nesta sexta-feira (1°) que continuará em quarentena nos Estados Unidos após o novo resultado de exame de Covid er dado positivo para a doença.
"Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje. Sigo trabalhando a distância p/ acelerar a imunização dos brasileiros. Agradeço a todos que estão torcendo por mim. Estou sem sintomas e logo logo estarei de volta", publicou.
O ministro da Saúde recebeu diagnóstico de Covid-19 no dia 21 de setembro durante viagem a Nova York para acompanhar Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU. Foi a segunda contaminação confirmada na comitiva que acompanhou o presidente brasileiro no país.
O ministro estava hospedado no mesmo hotel que Bolsonaro e permaneceu no local. Ao embarcar para os EUA, apresentou resultado negativo para o coronavírus, segundo uma das autoridades presentes na comitiva.
Queiroga esteve em vários eventos ao lado do presidente, como o jantar que terminou em confusão. Na ocasião, ele mostrou o dedo do meio a ativistas que protestavam contra o governo.
No dia seguinte, Queiroga esteve no encontro com o premiê britânico, Boris Johnson –que depois se reuniu com o presidente dos EUA, Joe Biden. Ao ser questionado sobre o primeiro caso de Covid na comitiva, o ministro disse: "Estamos em pandemia, e coisas assim [contaminações] podem acontecer".
Como o jornal Folha de S.Paulo mostrou, o ministro completou seis meses à frente do Ministério da Saúde durante o período de quarentena em Nova York. O médico Marcelo Queiroga vive seu pior momento no governo federal.

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O ministro promove uma série de agrados ao presidente Jair Bolsonaro para se agarrar ao cargo, ainda que contrarie técnicos da própria pasta e desgaste a relação com os gestores do SUS (Sistema Único de Saúde).
Os acenos ao bolsonarismo ofuscam avanços na campanha de vacinação e a queda das internações na pandemia.
Escolhido para assumir a Saúde no auge da crise sanitária e substituir o general Eduardo Pazuello, Queiroga foi apresentado como técnico. Ele abriu a gestão defendendo máscara e vacina, mas passou a concentrar esforços nas pautas sensíveis ao bolsonarismo.
Para agradar ao presidente, o médico autorizou estudos sobre desobrigar o uso das máscaras, afastou da Saúde nomes vetados por apoiadores do governo e usou argumentos frágeis ao tentar impedir a vacinação de adolescentes sem comorbidade.

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