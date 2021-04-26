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Ministro da Saúde

Queiroga diz que doação espanhola de kits intubação "está a caminho"

Sobre a situação do oxigênio, Queiroga avaliou que o abastecimento “está relativamente sob controle”. Ele disse ainda que 18 caminhões para transporte do insumo chegaram ao país

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 17:27

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 abr 2021 às 17:27
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Alan Santos/PR
Em audiência pública na Comissão Temporária da Covid-19 no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira (26), que o Ministério fez uma série de ações para conseguir um aporte maior de kits de intubação para pacientes internados com Covid-19.
“Nós tivemos também o apoio da iniciativa privada: a Vale e outras indústrias fizeram uma doação muito expressiva desses materiais. Um primeiro lote já chegou e nos atendeu e ajudou muito os estados e municípios; e um segundo está chegando. Já saiu hoje de Portugal uma doação da Espanha”, informou.
O ministro acrescentou que a pasta abriu um pregão nacional e internacional, sem fixação de preço, para adquirir a medicação usada no procedimento de intubar pacientes. Ele disse ainda que o Brasil também está negociando com a Opas. A expectativa é de que em um curto prazo seja anunciada uma remessa desses insumos vindos dos Estados Unidos.

OXIGÊNIO

Sobre a situação do oxigênio, Queiroga avaliou que o abastecimento “está relativamente sob controle”. O ministro lembrou o acidente em uma das plantas da White Martins, no Ceará, no último sábado (24) e anunciou que 18 caminhões para transporte do insumo já estão no país.
“Felizmente não houve vítimas. E era mais uma indústria de enchimento dos cilindros. Outro ponto é que eu informei para os senhores que nós estávamos apoiando a White Martins na importação de caminhões – são esses caminhões que levam o oxigênio líquido. Chegaram 18 caminhões, vindos do Canadá, que vão nos ajudar em relação a esse insumo, o oxigênio”, destacou.

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